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8 de septiembre de 2026 - 18:43
Jujuy.

Salud bucal en el embarazo: mitos y verdades develados por una odontóloga jujeña

Durante el embarazo pueden aparecer dudas sobre dientes, encías, radiografías y anestesia. Qué es mito y qué cuidados conviene tener en la salud bucal.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La salud bucal y el embarazo&nbsp;

La salud bucal y el embarazo 

La salud bucal durante el embarazo suele estar rodeada de dudas y creencias que pasan de generación en generación. Una de las más conocidas sostiene que “por cada embarazo se pierde un diente”, algo que la odontóloga Belén Viera (MP 3106) descartó y aprovechó para explicar qué cambios sí pueden aparecer durante esta etapa.

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Uno de los mitos que tienen las embarazadas es que en cada embarazo pierden un diente. Eso no es verdad”, afirmó.

¿El embarazo puede afectar las encías?

Viera explicó que durante la gestación pueden agravarse enfermedades periodontales que ya estaban presentes, como la gingivitis o la periodontitis.

Los cambios hormonales propios del embarazo pueden favorecer una mayor inflamación, especialmente en mujeres que ya tenían problemas en las encías antes de quedar embarazadas.

Una mamá que ya tiene gingivitis sí puede agravarse y complicarse un poco el cuadro si no tiene una atención odontológica”, detalló.

Por este motivo, recomendó realizar controles de manera temprana y, siempre que sea posible, llegar al embarazo con las caries y enfermedades periodontales previamente tratadas.

Ir al odontólogo durante el embarazo es recomendable

Otro de los temores habituales es si una embarazada puede recibir tratamientos odontológicos. Según Viera, no solo puede hacerlo, sino que en determinadas situaciones resulta necesario.

Una infección o una inflamación dental sin tratamiento puede generar complicaciones y, por eso, cada caso debe ser evaluado considerando el riesgo y el beneficio.

Si una embarazada tiene dolor, tiene infección y necesita, por ejemplo, un tratamiento de conducto para aliviar ese dolor, es necesario hacerlo”, explicó.

La especialista sostuvo que la atención odontológica debe acompañar a la mujer a lo largo de los distintos trimestres y destacó el valor de encontrar un profesional que pueda realizar ese seguimiento.

¿Se pueden hacer radiografías y usar anestesia?

Entre las consultas más frecuentes también aparecen las radiografías dentales y la anestesia.

Viera indicó que pueden utilizarse cuando el tratamiento lo requiere y siempre bajo evaluación profesional. En el caso de las radiografías, señaló que existen elementos de protección, como los chalecos plomados.

La clave, explicó, es no postergar un tratamiento necesario únicamente por miedo, ya que una infección sin atender también puede representar un problema.

La prevención debería comenzar antes del embarazo

Para la odontóloga, el escenario ideal es realizar una revisión completa antes de buscar un embarazo.

Lo ideal sería hacer todos los controles odontológicos, tener un alta básica, sin caries y sin enfermedad periodontal, antes de planificar un embarazo”, sostuvo.

De esta forma se reducen las posibilidades de necesitar procedimientos más complejos durante la gestación y se puede mantener un seguimiento principalmente preventivo.

Qué hacer después de vómitos o náuseas

El primer trimestre también puede traer dificultades para mantener una correcta higiene bucal debido a las náuseas y los vómitos.

En esos casos, Viera recomendó no cepillarse los dientes inmediatamente después de vomitar, ya que en ese momento cambia el pH de la boca.

La indicación es hidratarse o enjuagarse con agua, esperar aproximadamente entre 20 y 30 minutos y recién entonces realizar el cepillado habitual con pasta dental.

La especialista insistió en que la prevención, los controles periódicos y la consulta ante cualquier dolor o inflamación son fundamentales para atravesar el embarazo con una buena salud bucal.

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