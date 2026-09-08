Cómo participan los jóvenes en los espacios de decisión: el análisis en Política a las Brasas

La participación de los jóvenes en la política, sus dificultades para desarrollar un proyecto de vida y los cambios que requieren los espacios partidarios fueron algunos de los temas abordados en un nuevo programa de Política a las Brasas , programa de Canal 4 conducido por Ana Inés Vargas y Silvina Sadir.

Participaron Benjamín Spólita , coordinador de la filial Jujuy de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), y la asesora Federica Farjat . Durante la entrevista explicaron el trabajo de la institución y expusieron sus posiciones sobre Malvinas, el Régimen Penal Juvenil, la situación económica de los jóvenes, los liderazgos políticos y la comunicación en redes sociales.

Spólita explicó que la FURP es la Fundación Universitaria del Río de la Plata, una organización con presencia en las provincias que busca generar espacios de encuentro y formación entre representantes de la política, el sector empresarial, el ámbito productivo y los medios de comunicación. Según indicó, la fundación cuenta con más de 55 años de trayectoria y lleva más de 40 años detectando y formando jóvenes con participación política en distintos puntos del país.

“Es una fundación que básicamente promueve el encuentro, el diálogo, la formación y el aprendizaje desde el hacer”, sostuvo el coordinador de la filial Jujuy.

Farjat agregó que la institución desarrolla diferentes programas, entre ellos el Seminario País Federal, destinado a jóvenes de 18 a 30 años. Al recordar su participación, destacó especialmente la posibilidad de compartir la experiencia con alrededor de 70 jóvenes de todo el país. En este sentido, aclaró que la convocatoria no está limitada a quienes militan en partidos políticos, sino que también incluye a personas vinculadas con empresas privadas y organizaciones sociales. “La FURP te da herramientas y te despierta las ganas de involucrarte aún más”, afirmó.

Spólita destacó, además, la diversidad política dentro de la filial jujeña y mencionó la participación de representantes de distintos espacios. Para el referente, esa composición permite conversar, debatir y expresar disidencias dentro de la organización.

La posición de los invitados sobre Malvinas

Al ser consultado sobre los anuncios del presidente Javier Milei vinculados con Malvinas, Spólita expresó que su posición es la defensa del reclamo argentino de soberanía sobre las islas. “Las Malvinas fueron y serán siempre argentinas”, afirmó. Desde su identidad peronista, consideró que el tema debe sostenerse como una política de Estado y señaló que observó un cambio en la postura del Gobierno nacional.

Farjat también definió a Malvinas como una causa nacional que debe trascender a los partidos y a las administraciones de turno. “Es una lucha que nos tiene que unir a todos como argentinos”, expresó. A su vez, pidió diferenciar entre una discusión seria sobre la soberanía y un eventual aprovechamiento político del tema en un año electoral.

Régimen Penal Juvenil: prevención y acompañamiento estatal

Otro de los ejes fue la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y la discusión sobre la responsabilidad penal desde los 14 años. Spólita sostuvo que el debate no debería reducirse a estar a favor o en contra de la modificación de la edad de imputabilidad. A su entender, también es necesario analizar por qué adolescentes de 14 o 15 años llegan a cometer delitos y qué intervención realiza el Estado antes y después de esos hechos.

“Hace falta un Estado mucho más presente que atraviese las problemáticas”, consideró. También propuso reforzar las políticas preventivas en las escuelas, el deporte y otros ámbitos de contención, además de establecer un seguimiento de los adolescentes que ingresen en conflicto con la ley.

El dirigente reconoció que, junto con el joven que comete un delito, existe una familia que fue víctima y necesita respuestas. Por ese motivo, planteó que la solución debe ser “más transversal y más abarcativa” que la discusión sobre una edad determinada.

Farjat coincidió en la necesidad de actualizar un régimen penal con más de cuatro décadas, pero advirtió que la reforma debe estar acompañada por prevención, contención, educación y políticas públicas de salud mental. “¿Qué hacemos con ese nene de 14 años que comete un delito? Eso hay que preguntarse”, señaló. También consideró necesario utilizar la información disponible para detectar las circunstancias que pueden conducir a un adolescente a delinquir antes de llegar a la aplicación de una pena.

Empleo joven, precarización y dificultades para independizarse

La situación económica de los jóvenes ocupó una parte central de la conversación. Spólita sostuvo que existen dificultades para ingresar al empleo formal y cuestionó la falta de políticas públicas destinadas a facilitar la incorporación laboral de las personas de entre 18 y 40 años. “Claramente son los más precarizados”, afirmó. Según planteó, las medidas dirigidas a ese sector deberían contemplar tanto el empleo como el acceso a la educación.

Farjat señaló que las condiciones económicas limitan las posibilidades de los jóvenes de independizarse, alquilar, viajar, continuar estudiando o disfrutar de actividades recreativas. “La juventud hoy la tiene muy complicada”, expresó. También vinculó esta situación con las dificultades para formar una familia: “¿Cómo podemos pensar en tener una familia si ni siquiera nos podemos mantener a nosotros solos?”.

La asesora agregó que el endeudamiento ya no afecta únicamente a los jóvenes, sino también a familias que recurren al crédito para cubrir servicios, alimentos, vestimenta, transporte o gastos escolares. “El tema es cuando no se toma un crédito para progresar, sino que se toma un crédito para sobrevivir”, sostuvo.

Al analizar qué consumos resigna esta generación, Farjat indicó que el principal recorte no siempre se produce en gastos cotidianos, sino en los proyectos de largo plazo. “Se recorta en un proyecto de vida, en algo más grande, en poder viajar, en poder emprender”, explicó.

Cuánto deberían cobrar los funcionarios públicos

Durante el intercambio también se debatió sobre los salarios de los funcionarios y las responsabilidades vinculadas con el ejercicio de cargos públicos. Spólita consideró que las remuneraciones deben ser acordes con las funciones y responsabilidades asumidas. Según argumentó, los salarios poco competitivos pueden provocar que personas capacitadas elijan continuar su carrera en el sector privado. “Cuando el salario de la política no es acorde con la responsabilidad, muchas veces los mejores terminan yéndose a otro lado”, planteó.

Farjat coincidió en que una remuneración adecuada puede ser necesaria para atraer personas capacitadas, aunque señaló que la diferencia entre los ingresos de un funcionario y los de un ciudadano puede generar cuestionamientos.

Los cambios que proponen para la política

Al referirse a las conductas que modificaría dentro de la política, Spólita planteó la necesidad de alcanzar acuerdos sobre los problemas de la ciudadanía y reducir las disputas internas. “Hay que aflojarle un poquito a la rosca y al ego”, sostuvo. También consideró necesario revisar las razones por las que una parte de la sociedad se distanció de la actividad política y abrir espacios de participación.

Farjat, por su parte, afirmó que la política se volvió “muy personalista” y que numerosas discusiones se concentran en nombres propios antes que en proyectos. La asesora cuestionó que algunos partidos funcionen como estructuras cerradas y terminen expulsando a quienes buscan incorporarse. Además, propuso un recambio generacional basado en el trabajo conjunto entre experiencia y nuevas formas de participación. “Los jóvenes tenemos que dejar de acompañar solamente militando o trabajando para campañas”, expresó. Sin embargo, aclaró que un cambio generacional no significa desplazar automáticamente a quienes tienen mayor trayectoria.

Para Farjat, uno de los problemas de los espacios políticos es que, en ocasiones, sus integrantes observan como una amenaza incluso a quienes pertenecen al mismo partido. “Los cambios se hacen en comunidad, se hacen en conjunto, no se hacen individualmente”, afirmó.

Redes sociales, territorio y comunicación política

Los invitados también analizaron la influencia de las redes sociales en la actividad política. Spólita las definió como uno de los principales escenarios actuales de discusión y una plataforma para vincularse con la sociedad.

Farjat señaló que las plataformas digitales permiten generar cercanía y mostrar una dimensión más personal de los dirigentes. Sin embargo, distinguió el conocimiento que puede obtenerse mediante las redes de la construcción política presencial. “Las redes te permiten conocer al político, pero la gestión en territorio te permite conocer al dirigente”, afirmó.

La asesora también sostuvo que las decisiones políticas no deberían modificarse únicamente por la cantidad de interacciones obtenidas. En cambio, propuso diferenciar qué contenidos funcionan en redes, cuáles corresponden al trabajo de oficina y cuáles deben desarrollarse en el territorio. “Es una herramienta más, pero no lo es todo”, resumió.