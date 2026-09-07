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7 de septiembre de 2026 - 18:39
SMN.

Doble alerta amarilla meteorológica en Jujuy: qué zonas alcanza y qué anticipan

El SMN emitió un aviso que rige desde la tarde de este lunes hasta el martes para distintos sectores de la provincia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alerta amarilla por vientos para Jujuy&nbsp; - Imagen creada con IA&nbsp;

Alerta amarilla por vientos para Jujuy  - Imagen creada con IA 

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El alerta amarilla por viento alcanza a la Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques. De acuerdo con el SMN, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

El resto del área tendrá vientos del sector norte, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

Dónde rige el alerta por viento norte

El alerta amarilla por viento zonda o viento norte alcanza a la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. El SMN informó que el área puede ser afectada por viento zonda con velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de temperaturas y condiciones muy secas.

Qué significa el alerta amarilla

El nivel amarillo indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.Por eso, se recomienda prestar atención a la evolución del tiempo, especialmente en zonas de montaña, rutas y sectores expuestos al viento.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

Para San Salvador de Jujuy, el reporte de la tarde marcaba 13,9°C, cielo parcialmente nublado, humedad del 48%, presión de 912 hPa y viento del noreste a 10 km/h. Durante la noche, el pronóstico indica cielo algo nublado, 0% de probabilidad de precipitaciones, temperatura cercana a los 8°C y viento del sector norte entre 13 y 22 km/h. Para el martes, la capital jujeña tendría una mínima de 3°C y una máxima de 22°C, según el pronóstico extendido.

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