De jugar con su hermano a probarse en Newell's: el camino de una jujeña de 12 años

Justicia. Un fallo suspendió por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires: qué pasa en Jujuy

En diálogo con TodoJujuy , Sol contó que comenzó a jugar alrededor de los cinco años y que sus primeros pasos fueron junto a varones. Desde entonces, el fútbol se volvió parte central de su vida y de la rutina de toda su familia. “Lo veía a mi hermano jugar y me daba intriga. Mi mamá me inscribió a la escuelita y ahí estuve practicando y practicando”, recordó.

La convocatoria para probarse en Newell’s llegó a través de la familia de otra niña de San Pedro , Dulce Nayara, quien ya integra las inferiores del club rosarino. La mamá de Sol explicó que fue contactada luego de que el profesor que había convocado a Dulce pidiera su número para conocer más sobre las condiciones de su hija. “Quería saber cómo estaba físicamente, si estaba preparada, porque había recibido comentarios respecto a ella, cómo entrenaba y cómo jugaba”, relató.

El llamado llegó un domingo y la propuesta fue concreta: viajar en septiembre para que Sol pudiera vivir la experiencia. “Nos propuso viajar ahora, el 20 de septiembre. Nosotros felices y contentos dijimos que era una oportunidad tan linda y única para aprovecharla”, contó su mamá.

“Es un sueño llegar hasta allá”

Sol recibió la noticia con alegría y lo primero que hizo fue compartirla con su familia. “Me puse feliz y le fui a contar a mi papá, a mi hermano”, dijo. Hincha de Boca, mediocampista y admiradora de jugadores como Leandro Paredes, la joven futbolista contó que le gusta distribuir el juego dentro de la cancha.

“Juego de mediocampista, me gusta repartir la pelota y que todos jueguen”, expresó y comentó sobre lo que significa probarse en Newell’s, Sol fue directa: “Es un sueño llegar hasta allá y que me quede”.

El esfuerzo familiar detrás del fútbol

La mamá de Sol destacó que acompañarla implica una organización cotidiana y mucho compromiso familiar. Entrenamientos, partidos, viajes y fines de semana en la cancha forman parte de una rutina que sostienen entre todos. “Siempre la apoyé porque vi que realmente le gustaba y entrenaba con ganas”, señaló.

También contó que Sol muchas veces tenía varias actividades en una misma jornada, entre entrenamientos y partidos con distintos equipos. “Ella ya tenía todo diagramado: lunes entrenaba con los varones, martes con las nenas, miércoles tenía partido. Así andábamos de una punta a la otra”, relató.

Según explicó, este es el último año en el que Sol puede jugar con varones por una cuestión de edad, por lo que a partir del próximo año deberá competir solo con niñas. “Es un esfuerzo grande, no solamente mío, sino de sus hermanos y de toda la familia”, agregó.

Crecer jugando con varones

Sol se formó durante años jugando a la par de niños, una experiencia que, según su mamá, también fortaleció su carácter dentro de la cancha. “Ella siempre estuvo a la par de los niños y el lugar que le correspondía siempre fue bien ganado”, afirmó.

La familia reconoce que en el camino hubo comentarios y algunas dificultades, pero también mucho apoyo de profesores, padres y personas que la vieron crecer futbolísticamente. “Los halagos siempre están, tanto de otros padres como de los profesores”, sostuvo su mamá.

Asimismo, Sol agradeció a su familia y a sus profesores por acompañarla en este camino. Entre ellos mencionó al profe Galván, Luis Kari, Facundo, Karina y al profesor de La Mendieta. La joven futbolista viajará el 20 de septiembre con la ilusión de mostrar sus condiciones y vivir una experiencia clave para su futuro deportivo. “Hay que pensar en ella y en su futuro”, resumió su mamá.