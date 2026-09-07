Abejas nativas sin aguijón en Jujuy: dónde viven y por qué son importantes

Las abejas nativas sin aguijón forman parte de la biodiversidad de Jujuy y, aunque muchas veces pasan inadvertidas por su pequeño tamaño, tienen un papel fundamental en el ambiente. Fabiana Castro, especialista en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET, explicó sus principales características y destacó la importancia de conservarlas.

Sociedad. Por qué las abejas son consideradas los animales más importantes del mundo

Jujuy. Vecinos de Palpalá preocupados por la cantidad de panales de abeja en un espacio verde

Durante una entrevista en Arriba Jujuy, Castro señaló que las abejas son fundamentales para la producción de alimentos debido a su tarea como polinizadoras.

“Cerca del 70 o 75% de todos los alimentos que las personas consumen están polinizados por abejas. Si no hay abejas, no hay polinización y perdemos alimentos importantes como tomate, pimiento o cítricos”, explicó.

Una de las principales diferencias entre estas especies y las abejas más conocidas es que no poseen aguijón , por lo que no pueden picar.

Castro explicó que son insectos mucho más pequeños, aproximadamente del tamaño de un mosquito, y de comportamiento tranquilo.

“Es muy mansita, es muy tranquila, pero también produce miel” “Es muy mansita, es muy tranquila, pero también produce miel”

La especialista indicó que la miel obtenida de estas abejas presenta algunas diferencias respecto de la que suele comercializarse habitualmente. Es más líquida, tiene una mayor acidez y se estudian sus propiedades antimicrobianas.

En Jujuy, la denominada meliponicultura, es decir, la cría y manejo de abejas sin aguijón, se encuentra todavía en desarrollo. Según Castro, esta actividad ya se realiza en sectores como Valle Grande y Ocloyas.

Pueden vivir en paredes de casas y espacios urbanos

Otro dato particular es que estas abejas no están presentes únicamente en zonas rurales o selváticas. También pueden establecer sus colonias dentro de las ciudades.

“Las encontramos aquí en las ciudades, en puntos donde uno no se imagina, por ejemplo en las paredes de las casas o en nichos de cementerios”, detalló Castro.

Por su tamaño, muchas personas pueden convivir durante años con una colonia sin advertir su presencia.

La especialista remarcó que, a diferencia de otras abejas, cuando perciben una amenaza tienden a esconderse en lugar de atacar.

“Son dóciles, no tienen aguijón y cuando uno se acerca tienden a esconderse. No salen a defenderse como lo hace la abeja común” “Son dóciles, no tienen aguijón y cuando uno se acerca tienden a esconderse. No salen a defenderse como lo hace la abeja común”

Por ese motivo, si una persona descubre un nido de estas características en su vivienda, Castro señaló que no sería necesario retirarlo mientras no genere otro inconveniente.

En cambio, ante una colonia de abejas con aguijón, recomendó recurrir a especialistas u organismos capacitados para realizar una intervención segura.

¿Cómo reconocer un nido?

Una de las formas más sencillas de reconocer a las abejas nativas sin aguijón es observar la entrada de la colonia.

Según explicó Castro, suelen construir una pequeña estructura tubular que sobresale desde la pared, árbol o superficie donde se encuentra instalado el nido.

Puede presentar tonalidades marrones o anaranjadas y funciona como una pequeña puerta de acceso para las abejas.

Además, los ejemplares son considerablemente más pequeños que las abejas comunes.

Un proyecto para conocer y conservar las abejas de Jujuy

Castro también forma parte de un proyecto desarrollado conjuntamente entre CONICET, la Facultad de Ciencias Agrarias y la Municipalidad, cuyo objetivo es acercar información sobre estas especies a la comunidad y avanzar en su conservación.

La iniciativa cuenta con el espacio ANSA Jujuy, sigla que corresponde a Abejas Nativas Sin Aguijón.

A través de sus redes sociales, los jujeños pueden enviar imágenes de los nidos que encuentren en sus viviendas o realizar consultas para intentar identificar las colonias.

El proyecto apunta además a generar conciencia sobre la importancia de estos pequeños insectos y su función dentro de los ecosistemas de la provincia.