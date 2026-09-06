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6 de septiembre de 2026 - 19:12
Sociedad.

Agua con semillas de chía: para qué sirve y cómo tomarla correctamente

La bebida ganó popularidad como una alternativa para mejorar la digestión y controlar el apetito. Sin embargo, los especialistas advierten que no es una fórmula “detox” ni una solución mágica para bajar de peso.

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Por  Verónica Pereyra
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La chía aporta fibra, grasas saludables, proteínas y minerales, mientras que el agua contribuye a la hidratación. Al entrar en contacto con el líquido, las semillas forman un gel debido a la presencia de fibra soluble, lo que puede generar una mayor sensación de saciedad.

Uno de sus principales aportes está relacionado con el tránsito intestinal. La combinación de fibra y líquido puede ayudar a mejorar la consistencia de las deposiciones y favorecer la regularidad intestinal. Sin embargo, aumentar la cantidad de fibra de manera repentina puede provocar gases, hinchazón o molestias abdominales.

Además, la chía contiene ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 de origen vegetal, junto con grasas insaturadas y otros nutrientes.

¿El agua con chía ayuda a bajar de peso?

Esta es una de las principales dudas alrededor de esta bebida. Si bien la fibra puede contribuir a prolongar la sensación de saciedad, no existen evidencias suficientes para afirmar que tomar agua con chía por sí sola provoque una pérdida de peso sostenida.

La chía puede formar parte de una alimentación equilibrada, pero no reemplaza una dieta saludable ni constituye un tratamiento para adelgazar.

Tampoco hay evidencia de que consumirla en ayunas o en un horario determinado genere beneficios adicionales.

Cómo preparar agua con chía

Una preparación sencilla consiste en colocar una cucharada de semillas de chía en un vaso grande de agua, mezclar bien y dejar reposar entre 15 y 30 minutos.

Durante ese tiempo las semillas absorben parte del líquido y forman una capa gelatinosa. Se recomienda volver a revolver para evitar que se acumulen en el fondo.

También se puede agregar unas gotas de limón para mejorar el sabor, aunque esto no potencia de manera significativa los beneficios nutricionales de la chía.

Ingredientes:

  • 1 vaso de agua (200 a 250 ml)
  • 1 cucharada de semillas de chía (10 g aprox.)

Paso a paso:

  • Colocá las semillas en el vaso con agua.
  • Revolvé bien y dejá reposar entre 30 minutos y 2 horas.
  • Una vez que se forma el gel, ya está lista para tomar.
  • Podés agregarle unas gotas de limón si preferís darle sabor.

Un dato importante del agua con chía

No se recomienda consumir una cucharada de chía seca y luego tomar agua, ya que las semillas pueden expandirse y generar dificultades para tragar. Lo más seguro es hidratarlas previamente.

En definitiva, el agua con chía puede ser una forma sencilla de incorporar fibra, grasas saludables y omega-3 vegetal a la alimentación. Sus beneficios deben entenderse dentro de una dieta equilibrada y no como los de una bebida milagrosa.

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