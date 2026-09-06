Cuyaya-Lavalle: las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día

Lavalle se impuso 2 a 0 ante Cuyaya en La Tablada, en el encuentro femenino que abrió la jornada del clásico. Carolina Jurado y Brenda Cunchila marcaron los goles. A las 18.30 será el turno del partido masculino.
Lavalle ganó el clásico femenino ante Cuyaya
General Lavalle comenzó la jornada del clásico de la Liga Jujeña con una victoria. En el estadio La Tablada, el equipo femenino derrotó 2 a 0 a Cuyaya y se quedó con el primer cruce entre ambos clubes.
El partido se disputó durante la mañana de este domingo y tuvo como protagonistas a Carolina Jurado y Brenda Cunchila, quienes marcaron los goles que le dieron el triunfo a Lavalle.
las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día - Fotos de Prensa Oficial de Cuyaya
De esta manera, el conjunto de Lavalle celebró en el primer duelo de la jornada y llega con confianza al resto de la fecha.
Todo listo para el clásico masculino
La actividad continuará esta tarde en La Tablada, donde Cuyaya y Lavalle volverán a verse las caras, esta vez por el fútbol masculino.
El encuentro está programado para las 18.30 y contará con la presencia de ambas parcialidades, en el marco de un operativo especial de seguridad previsto para la jornada.
El clásico corresponde a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña, y genera una importante expectativa entre los hinchas de ambos equipos.
Primero fue festejo de Lavalle en el femenino. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el duelo masculino.
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