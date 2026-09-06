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6 de septiembre de 2026 - 13:21
Deportes.

Cuyaya-Lavalle: las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día

En La Tablada, Lavalle derrotó 2 a 0 a Cuyaya con goles de Carolina Jurado y Brenda Cunchila. Desde las 18.30, será el turno del esperado clásico masculino.

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Por  Agustín Weibel
las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día - Fotos de Prensa Oficial de Cuyaya&nbsp;

las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día - Fotos de Prensa Oficial de Cuyaya 

Lavalle se impuso 2 a 0 ante Cuyaya en La Tablada, en el encuentro femenino que abrió la jornada del clásico. Carolina Jurado y Brenda Cunchila marcaron los goles. A las 18.30 será el turno del partido masculino.

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Lavalle ganó el clásico femenino ante Cuyaya

General Lavalle comenzó la jornada del clásico de la Liga Jujeña con una victoria. En el estadio La Tablada, el equipo femenino derrotó 2 a 0 a Cuyaya y se quedó con el primer cruce entre ambos clubes.

El partido se disputó durante la mañana de este domingo y tuvo como protagonistas a Carolina Jurado y Brenda Cunchila, quienes marcaron los goles que le dieron el triunfo a Lavalle.

las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día - Fotos de Prensa Oficial de Cuyaya

las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día - Fotos de Prensa Oficial de Cuyaya

De esta manera, el conjunto de Lavalle celebró en el primer duelo de la jornada y llega con confianza al resto de la fecha.

Todo listo para el clásico masculino

La actividad continuará esta tarde en La Tablada, donde Cuyaya y Lavalle volverán a verse las caras, esta vez por el fútbol masculino.

El encuentro está programado para las 18.30 y contará con la presencia de ambas parcialidades, en el marco de un operativo especial de seguridad previsto para la jornada.

El clásico corresponde a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña, y genera una importante expectativa entre los hinchas de ambos equipos.

Primero fue festejo de Lavalle en el femenino. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el duelo masculino.

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