Cuyaya-Lavalle: las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día

las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día - Fotos de Prensa Oficial de Cuyaya

Lavalle se impuso 2 a 0 ante Cuyaya en La Tablada , en el encuentro femenino que abrió la jornada del clásico. Carolina Jurado y Brenda Cunchila marcaron los goles. A las 18.30 será el turno del partido masculino.

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General Lavalle comenzó la jornada del clásico de la Liga Jujeña con una victoria. En el estadio La Tablada, el equipo femenino derrotó 2 a 0 a Cuyaya y se quedó con el primer cruce entre ambos clubes.

El partido se disputó durante la mañana de este domingo y tuvo como protagonistas a Carolina Jurado y Brenda Cunchila , quienes marcaron los goles que le dieron el triunfo a Lavalle.

De esta manera, el conjunto de Lavalle celebró en el primer duelo de la jornada y llega con confianza al resto de la fecha.

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Todo listo para el clásico masculino

La actividad continuará esta tarde en La Tablada, donde Cuyaya y Lavalle volverán a verse las caras, esta vez por el fútbol masculino.

El encuentro está programado para las 18.30 y contará con la presencia de ambas parcialidades, en el marco de un operativo especial de seguridad previsto para la jornada.

El clásico corresponde a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña, y genera una importante expectativa entre los hinchas de ambos equipos.

Primero fue festejo de Lavalle en el femenino. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el duelo masculino.