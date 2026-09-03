Maxi Cardozo palpita su primer clásico con Lavalle: "Estamos todos con muchas ganas"

El clásico entre Cuyaya y General Lavalle ya tiene todo preparado para disputarse este domingo en el estadio La Tablada . El encuentro masculino comenzará a las 18.30, contará con ambas parcialidades y tendrá un operativo policial especial en los alrededores del estadio.

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Para Maxi Cardozo, arquero de Lavalle , el partido tendrá un condimento especial: será la primera vez que dispute el clásico con la camiseta del General en Primera División. “Es mi primer clásico. Es la primera vez que voy a jugar uno con Lavalle en Primera. Estoy bastante emocionado, muy concentrado, feliz y con muchas ganas de que salgan bien las cosas el domingo” , expresó.

Cardozo aseguró que el plantel atraviesa la previa con concentración y expectativa. La presencia del público también será uno de los factores importantes en un encuentro que tendrá hinchas de ambos equipos.

El arquero contó que Lavalle ya tuvo un importante acompañamiento en su última presentación y reconoció que jugar ante mucha gente puede generar presión, aunque destacó que también forma parte de la emoción del fútbol. “Estamos concentrados, tenemos un lindo grupo y todos tenemos muchas ganas de este partido desde que empezó el torneo ” , señaló.

El General atraviesa además un buen presente deportivo. Tras una primera parte del campeonato con resultados irregulares, logró recuperarse y actualmente se encuentra peleando los primeros lugares de su zona.

Cardozo destacó la campaña y remarcó que el objetivo del plantel continúa siendo meterse en los playoffs y llegar lo más lejos posible en la competencia. “Estamos segundos y a nada de poder quedar primeros en nuestra zona. Nuestro objetivo siempre fue clasificar a los playoffs para tratar de campeonar o hacer la mejor actuación posible”, indicó.

Sin embargo, reconoció que el encuentro frente a Cuyaya tiene un valor diferente dentro de la Liga Jujeña. “El clásico siempre es lo más importante que se vive. Creo que a nivel provincial, en la Liga Jujeña, es de lo más importante”, sostuvo.

De Ciudad de Nieva a defender el arco de Lavalle

El arquero también repasó su temporada. Cardozo comenzó el año jugando en Ciudad de Nieva, donde logró sumar minutos y experiencia en Primera División pese a que los resultados colectivos no siempre acompañaron.

Según explicó, esa etapa le permitió ganar rodaje y conocer mejor las exigencias de la máxima categoría del fútbol jujeño antes de llegar nuevamente a Lavalle.

Su historia como arquero, además, comenzó desde muy chico y tuvo una fuerte influencia familiar, ya que su padre fue un reconocido arquero del fútbol local. Antes de dedicarse al fútbol, incluso tuvo una etapa vinculada al skate. “Una vez me di un palazo, me caí y dije que no andaba más. Le dije a mi papá: ‘Pa, quiero ser arquero’. Empecé en Lavalle, después me fui a distintos clubes y hoy estoy acá”, recordó.

Maxi Cardozo, arquero de Lavalle

Ahora tendrá uno de los desafíos más importantes desde su llegada a Primera: defender el arco del General en un clásico ante Cuyaya que promete tener un gran marco en La Tablada.