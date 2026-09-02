Nicolás Yécora palpita el clásico entre Cuyaya y Lavalle: "Es el partido más lindo"

Cuyaya y Lavalle se preparan para disputar uno de los partidos más esperados de la Liga Jujeña. Nicolás Yécora, arquero del Bandeño, anticipó el clásico y destacó el buen momento que atraviesan los dos equipos.

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Cuyaya llega como puntero, mientras que el jugador atraviesa una destacada racha personal: recibió solamente un gol durante los últimos seis encuentros. “Creo que es el partido más lindo que hay para jugarlo y vivirlo”, expresó Yécora en diálogo con TodoJujuy .

El clásico se disputará el domingo a las 18:30 en el estadio La Tablada. Para el arquero, el horario puede favorecer la llegada del público y permitir que las tribunas acompañen el presente de ambos conjuntos.

El encuentro será el quinto clásico personal de Yécora con la camiseta de Cuyaya. En los cuatro anteriores obtuvo una victoria, dos empates y una derrota. “Siempre uno sueña con jugar un clásico. Cuando ve el fixture, lo primero que busca es el día que va a tocar”, contó.

La experiencia acumulada le permite transitar la previa de otra manera, aunque reconoció que la ansiedad aumenta a medida que se acerca el partido. “Los días previos cuesta un poco más dormir. Uno está esperando que llegue el domingo y entrar a la cancha”, señaló.

Cuyaya llega como puntero ante Lavalle

Yécora destacó que Cuyaya atraviesa una racha poco habitual y que Lavalle también llega en un buen momento. Por eso, espera un encuentro atractivo y disputado. “Estoy contento por el presente que tenemos nosotros y también ellos. Los dos equipos venimos muy bien, así que creo que va a ser un partido lindo”, afirmó.

La expectativa también modificó la rutina semanal del plantel. Debido a que los futbolistas combinan la actividad deportiva con trabajos y estudios, no siempre pueden coincidir en todos los entrenamientos.

Sin embargo, la semana del clásico es diferente.

“Todos dejamos la facultad o el trabajo. Llegamos como sea, pero llegamos a entrenar”, puntualizó y aseguró que el grupo se encuentra motivado y conoce la importancia que tiene el encuentro para los hinchas.

El buen momento del arquero bandeño

Yécora llegará al clásico con un registro de un gol recibido en seis partidos. El futbolista consideró que esa racha le permite afrontar el encuentro con confianza, aunque remarcó que intenta mantener la calma. “Personalmente llego en un gran momento. Anímicamente vengo muy bien y estoy trabajando bien, pero siempre con los pies sobre la tierra”, sostuvo.

Del otro lado estará Maximiliano Cardozo, arquero de Lavalle. Yécora valoró su rendimiento y señaló que ambos planteles se conocen debido a los cruces anteriores y al paso de varios jugadores por los dos clubes. “Acá en Jujuy nos conocemos todos y sabemos más o menos cómo juega cada uno”, explicó.

La expectativa por una cancha llena

El arquero de Cuyaya consideró que el clásico representa una oportunidad para que el público vuelva a acompañar masivamente al fútbol de la Liga Jujeña. “Tanto Cuyaya como Lavalle tienen mucha gente. También van a querer ir los neutrales porque es un clásico”, señaló.

Yécora confía en que La Tablada recibirá a una gran cantidad de espectadores. “Jugar a cancha llena es una sensación hermosa. No hay nada más lindo que eso”, aseguró.

También pidió que el encuentro se desarrolle sin inconvenientes y que el arbitraje sea imparcial. “Ojalá sea una gran fiesta del fútbol para todos: para los jugadores, los hinchas y la gente que vaya a la cancha”, concluyó.