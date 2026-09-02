miércoles 02 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2026 - 15:06
Fútbol.

Nicolás Yécora palpita el clásico entre Cuyaya y Lavalle: "Es el partido más lindo"

El arquero bandeño destacó el presente de ambos equipos. Cuyaya llega como puntero y el partido se jugará el domingo a las 18:30 en La Tablada.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nicolás Yecora - Lavalle
Lee además
Foto de archivo
Deportes.

Con el clásico Cuyaya vs Lavalle, así se juega la fecha de la Liga Jujeña
La AFA obliga a todos los equipos a que homenajeen a Lionel Messi. 
Deportes

La AFA obliga a todos los equipos a que le rindan homenaje a Lionel Messi

Cuyaya llega como puntero, mientras que el jugador atraviesa una destacada racha personal: recibió solamente un gol durante los últimos seis encuentros. “Creo que es el partido más lindo que hay para jugarlo y vivirlo”, expresó Yécora en diálogo con TodoJujuy.

El clásico se disputará el domingo a las 18:30 en el estadio La Tablada. Para el arquero, el horario puede favorecer la llegada del público y permitir que las tribunas acompañen el presente de ambos conjuntos.

La experiencia acumulada le permite transitar la previa de otra manera, aunque reconoció que la ansiedad aumenta a medida que se acerca el partido. “Los días previos cuesta un poco más dormir. Uno está esperando que llegue el domingo y entrar a la cancha”, señaló.

Cuyaya llega como puntero ante Lavalle

Yécora destacó que Cuyaya atraviesa una racha poco habitual y que Lavalle también llega en un buen momento. Por eso, espera un encuentro atractivo y disputado. “Estoy contento por el presente que tenemos nosotros y también ellos. Los dos equipos venimos muy bien, así que creo que va a ser un partido lindo”, afirmó.

La expectativa también modificó la rutina semanal del plantel. Debido a que los futbolistas combinan la actividad deportiva con trabajos y estudios, no siempre pueden coincidir en todos los entrenamientos.

Sin embargo, la semana del clásico es diferente.

“Todos dejamos la facultad o el trabajo. Llegamos como sea, pero llegamos a entrenar”, puntualizó y aseguró que el grupo se encuentra motivado y conoce la importancia que tiene el encuentro para los hinchas.

El buen momento del arquero bandeño

Yécora llegará al clásico con un registro de un gol recibido en seis partidos. El futbolista consideró que esa racha le permite afrontar el encuentro con confianza, aunque remarcó que intenta mantener la calma. “Personalmente llego en un gran momento. Anímicamente vengo muy bien y estoy trabajando bien, pero siempre con los pies sobre la tierra”, sostuvo.

Del otro lado estará Maximiliano Cardozo, arquero de Lavalle. Yécora valoró su rendimiento y señaló que ambos planteles se conocen debido a los cruces anteriores y al paso de varios jugadores por los dos clubes. “Acá en Jujuy nos conocemos todos y sabemos más o menos cómo juega cada uno”, explicó.

La expectativa por una cancha llena

El arquero de Cuyaya consideró que el clásico representa una oportunidad para que el público vuelva a acompañar masivamente al fútbol de la Liga Jujeña. “Tanto Cuyaya como Lavalle tienen mucha gente. También van a querer ir los neutrales porque es un clásico”, señaló.

Yécora confía en que La Tablada recibirá a una gran cantidad de espectadores. “Jugar a cancha llena es una sensación hermosa. No hay nada más lindo que eso”, aseguró.

También pidió que el encuentro se desarrolle sin inconvenientes y que el arbitraje sea imparcial. “Ojalá sea una gran fiesta del fútbol para todos: para los jugadores, los hinchas y la gente que vaya a la cancha”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con el clásico Cuyaya vs Lavalle, así se juega la fecha de la Liga Jujeña

La AFA obliga a todos los equipos a que le rindan homenaje a Lionel Messi

Rivadavia hizo historia en el handball: "Seguir fortaleciendo nuestras bases"

CIAF hizo historia en Jujuy: fue subcampeón nacional de Handball

Se jubiló, comenzó a jugar al newcom y encontró un nuevo proyecto de vida en Jujuy

Lo que se lee ahora
Cintia Zelaya - Nadadora jujeña de aguas abiertas 
Deportes.

Cintia Zelaya, la jujeña que va por un Mundial de aguas abiertas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Súper Niño 2026 en Argentina: estas serán las provincias más afectadas.
País.

El Súper Niño llegará a la Argentina: cuáles serán las provincias más afectadas

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y uncamión
Policiales.

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y un camión

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Choque en la Ruta 34: un camión y una EcoSport protagonizaron un siniestro video
Siniestro vial.

Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Fuerte temblor en la costa de Chile alcanzó a percibirse en todo el Gran Mendoza. video
Mundo.

Sismo en Chile: el temblor se sintió con fuerza en Mendoza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel