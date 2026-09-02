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2 de septiembre de 2026 - 15:05
Deporte.

Se jubiló, comenzó a jugar al newcom y encontró un nuevo proyecto de vida en Jujuy

Cielo retomó la actividad física después de años de una vida sedentaria. Junto a Julio, su pareja desde hace 34 años, compite y viaja por el país.

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La jubilación marcó para Cielo el comienzo de una etapa inesperada. Después de años dedicados al trabajo y con poca actividad física, decidió probar el newcom. El primer intento terminó con una lesión, pero regresó y encontró en este deporte un nuevo proyecto de vida.

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Junto a Julio Rafael Alegre, su pareja desde hace 34 años, comenzó a entrenar, competir y viajar a diferentes provincias. En diálogo con TodoJujuy, ambos contaron cómo la actividad transformó su rutina y también involucró al resto de su familia. “Cuando me jubilé dije: ‘Ahora tengo tiempo para hacer algo’. Una amiga me invitó a jugar y fui”, recordó Cielo sobre su acercamiento al newcom.

Una lesión que no logró detenerla

La primera experiencia no fue sencilla. Durante uno de sus entrenamientos iniciales sufrió una lesión en un dedo y debió permanecer varios meses alejada de la actividad. “Podría haber dicho que no volvía nunca más, porque la primera vez me pasó eso”, señaló. La situación le generó frustración, especialmente porque no tenía experiencia deportiva reciente y sentía que le costaba avanzar al mismo ritmo que otros jugadores.

El acompañamiento de Julio fue fundamental para que decidiera continuar. Él ya tenía una historia vinculada al deporte, mientras que Cielo debía adaptar nuevamente su cuerpo a la actividad física. “Nunca es tarde. Cada uno camina y avanza de diferentes maneras”, expresó. A partir de su experiencia, alentó a otros adultos mayores a buscar una actividad que los motive, sin compararse con los demás.

El newcom como espacio de encuentro

Más allá de la competencia, la pareja destacó la importancia social del newcom. Según explicaron, la disciplina permite generar vínculos, sostener una rutina y acompañar a quienes atraviesan la jubilación o pasan gran parte de sus días solos. “Con el newcom ya tenés algo que hacer. Si no podés ir, viene un compañero y te lleva”, resumió Julio.

El jugador explicó que existen modalidades competitivas y recreativas. Esta última está pensada para quienes buscan moverse, compartir y divertirse sin la presión de los resultados.

Cielo también remarcó que la jubilación puede convertirse en una oportunidad para construir nuevas metas. “Todos podemos construir proyectos nuevos buscando lo que realmente nos haga felices”. La actividad volvió a unirlos alrededor de una pasión compartida, como había sucedido durante su juventud. “Es maravilloso poder encontrarnos en ese momento y salir juntos a todos lados”, contó.

Competencias y un proyecto para Jujuy

La pareja participa de torneos en distintos puntos del país y recientemente obtuvo un reconocimiento en una competencia disputada en Paraná, Entre Ríos. También conserva entre sus logros un trofeo conseguido en San Carlos Centro.

Además, anticiparon que esperan participar de un Sudamericano en octubre. Después de esa competencia, proyectan abrir una nueva escuela de newcom en Jujuy para acercar la disciplina a más personas. El deporte también alcanzó al resto de la familia: sus hijas comenzaron a involucrarse en la actividad y una de ellas se desempeña como árbitra junto a Julio.

“A mí me devolvió mucho de la juventud, de cuando era adolescente”, aseguró Cielo. Su experiencia, sostuvo, le permitió comprobar que la jubilación no necesariamente representa el cierre de una etapa activa, sino que también puede ser el comienzo de nuevos desafíos.

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