Felipe Viola dirige a Gimnasia de Jujuy vs Almagro: quién es el árbitro que viene de varias polémicas

Felipe Viola será el árbitro principal del partido entre Gimnasia de Jujuy y Almagro por la Fecha 28 de la Primera Nacional, luego de quedar en el centro de la polémica en su último encuentro. AFA confirmó la designación del juez, que viene de dirigir Morón vs San Miguel, donde terminó silbado e insultado por los hinchas.

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Será la tercera vez que Viola dirija al Lobo en lo que va del torneo 2026. La terna arbitral se completará con Juan Pablo Millenaar como primer asistente, Gonzalo Roldán como segundo asistente y Ramiro Maglio como cuarto árbitro.

El partido ante Almagro será el tercero de Gimnasia de Jujuy con Felipe Viola como árbitro en la actual temporada de la Primera Nacional.

El último partido polémico de Viola

Viola viene de estar a cargo del partido entre Morón y San Miguel, por una fecha cargada de tensión. Durante el desarrollo del encuentro, el árbitro no sancionó un claro penal para el Gallo y luego anuló de manera polémica un penal para San Miguel.

El encuentro terminó 2-1 a favor de Morón y, una vez finalizado el partido, el referí se retiró silbado e insultado del Estadio Nuevo Francisco Urbano.

"Felipe Viola"



Por el claro penal que el árbitro no sancionó a favor de Morón ante San Miguel. pic.twitter.com/dPel4bT54B — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 30, 2026

Los números de Felipe Viola en la Primera Nacional

En lo que va de la Primera Nacional, Felipe Viola dirigió 20 partidos y mostró 118 tarjetas amarillas. El promedio es de 5,9 por encuentro, es decir, prácticamente 6 amarillas por partido.

Además, en esos 20 encuentros registró:

4 expulsiones por doble amarilla

5 tarjetas rojas directas

4 penales sancionados

Sumando las expulsiones por doble amarilla y las rojas directas, Viola acumula 9 expulsiones en 20 partidos. Esto representa un promedio de 0,45 expulsiones por encuentro, aproximadamente una expulsión cada 2,2 partidos.