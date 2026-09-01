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1 de septiembre de 2026 - 19:51
Jujuy.

FNE 2026: presentaron a las 59 candidatas de la Elección Capital

Estudiantes de 59 colegios participarán de la Elección Capital de la FNE 2026. Conocé quiénes son las representantes que estarán en la gran noche.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Victoria Zamar, representante de Jujuy en la FNE 2025

Victoria Zamar, representante de Jujuy en la FNE 2025

La Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene a sus 59 protagonistas. Representantes de distintos colegios de San Salvador de Jujuy serán parte de una de las noches más esperadas de la FNE, que este año celebra además sus 75 años de historia.

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El encuentro se realizará el domingo 13 de septiembre y reunirá a estudiantes de establecimientos públicos y privados de la capital jujeña. Durante la jornada se conocerá a la nueva representante que llevará el nombre de Capital a las próximas instancias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, despidiendo a Victoria Zamar, flamante soberana por el año 2025.

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025

Las 59 candidatas de la Elección Capital

Estas son las representantes estudiantiles que participarán de la edición 2026:

  • Jazmin Achu – Bachillerato 16
  • Leila Aguirre – Nuevo Horizonte
  • Sofia Altea – Colegio del Huerto
  • Antonela Anun – Comercial 2
  • Belinda Armella – Secundario 32
  • Teresita Balmaceda – Bachillerato 2
  • Itati Barrera – Provincial de Comercio 3
  • Luisana Cabrera – Escuela de Minas
  • Valentina Cari – Secundario 34
  • Abril Carrizo – Provincial de Comercio 1
  • Tiara Pilar Castillo – Bachillerato 6
  • Tania Cazon – Secundario 1
  • Luisina Chamorro – Secundario Olga Aredez
  • Bianca Cuevas – Secundario 54
  • Abigail Daza – Canónigo Gorriti
  • Suyay Depardo – Secundario La Salle
  • Lola Etchecopar Fassola – Colegio del Salvador
  • Paulina Gimenez – Secundario 33 de Reyes
  • Tatiana Gomez – Santa Teresita
  • Lujan Rocio Gonzalez – Comercial 1
  • Abigail Gutierrez – Bachillerato 19 de Yala
  • Renata Hansen – Nueva Generación
  • Morena Jaramillo – Pablo Pizzurno
  • Analia Jerez – EET 2 "Prof. Salazar"
  • Selene Juarez Salguerro – Escuela Marina Vilte
  • Isabel Lezcano Acuña – Divino Redentor
  • Tiziana Lopez – Secundario 48
  • Ariadna Martinez – Secundario 2
  • Sofia Valentina Matorras – Remedios de Escalada
  • Candelaria Mayans – Jose Hernandez
  • Pia Miranda – Polimodal 3
  • Victoria Morales – Nueva Siembra
  • Ana Muro – Colegio Gianelli
  • Brisa Ortiz – Bachillerato 15
  • Daiana Uviedo – ETP 1
  • Victoria Pantoja – Escuela Provincial de Artes
  • Morena Paz – Secundario 6
  • Luna Pereyra Mallagray – Los Lapachos
  • Morena Perini – Blaise Pascal
  • Mia Pita – Centro Polivalente de Arte
  • Kiara Quintana – Colegio Cristo Rey
  • Erika Ramirez – Nacional 1
  • Samira Ramirez – Secundario 23 de Ocloyas
  • Priscila Ramos – EET 1 "E. Zegada"
  • Maxima Reynoso – Secundario 39
  • Ursula Ricci – Colegio Che Il
  • Jazmin Rodriguez – IPSEL
  • Jazmin Rodriguez – Bachillerato 21
  • Pilar Rojas – Jean Piaget
  • Juliana Romero – Bachillerato 24 de Lozano
  • Mel Sachero Etze – Martín Pescador
  • Sofia Sanchez – Mayor Jujuy
  • Guadalupe Santillan – Secundario de Artes 42
  • Melani Tejerina – Nacional 2
  • Pilar Tobar Jeckeln – Secundario 43
  • Victoria Valiente – Escuela Normal
  • Florencia Vargas Iriarte – EMDEI
  • Ana Lujan Vernanchet – Colegio 3
  • Clara Zamar Veritier – Santa Bárbara

Una de las grandes noches de la FNE

La Elección Capital constituye cada año uno de los encuentros centrales del calendario estudiantil. Las representantes llegan a esta instancia luego de haber sido elegidas en sus respectivos establecimientos educativos.

Durante la noche también habrá música y espectáculos. Entre los artistas confirmados se encuentra La Kostumbre, que volverá a formar parte de la Elección Capital y llevará su cumbia al escenario de la FNE.

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