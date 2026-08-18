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18 de agosto de 2026 - 13:19
Jujuy.

FNE 2026: quedan cinco elecciones de colegios antes de la Elección Capital

Ya son 54 los establecimientos que eligieron a sus representantes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026).

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
FNE 2026: corona de la Elección Capital (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

FNE 2026: corona de la Elección Capital (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) avanza hacia una de sus etapas más esperadas: la Elección Capital. Hasta el momento, 54 colegios ya eligieron a sus representantes, mientras que todavía quedan cinco establecimientos por realizar sus respectivas elecciones.

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Las instituciones que aún deben definir a sus representantes son:

  • Bachillerato Provincial 15
  • Colegio Cristo Rey
  • Colegio Jean Piaget
  • Secundario de Arte 42
  • Secundario 23 de Ocloyas - Jueves 27 de agosto a las 18

Una vez que se completen estas elecciones, quedará conformada la lista de representantes que participarán de la instancia que reunirá a los colegios de San Salvador de Jujuy.

¿Cuándo será la Elección Capital de la FNE 2026?

La Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 se realizará el 14 de septiembre a las 21 horas, en Ciudad Cultural.

La jornada reunirá a las representantes de los establecimientos educativos de la capital jujeña, quienes buscarán quedarse con el título y avanzar en el camino hacia la Elección Provincial.

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - Estadio 23 de Agosto
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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