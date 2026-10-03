Cazzu, la artista más importante de la historia de Jujuy, brilló ante su gente

Cazzu volvió a Jujuy y lo hizo de una manera inolvidable. La artista jujeña protagonizó un recital histórico en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy , donde más de 15 mil personas se reunieron para acompañarla en una noche que quedará marcada en la historia de su carrera.

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El show representó además un momento especial para la cantante, que regresó a su provincia para presentarse por primera vez en un estadio. Desde las primeras horas, el público comenzó a acercarse al lugar para ser parte de una jornada que tuvo a Jujuy como escenario de uno de los acontecimientos musicales más importantes del año.

La convocatoria trascendió las fronteras de la provincia. Llegaron personas desde distintos puntos del país y también desde otros lugares del mundo , con fanáticos que viajaron especialmente para acompañar a Cazzu en este regreso a su tierra.

La emoción también estuvo presente sobre el escenario. La artista se mostró profundamente movilizada por la respuesta del público y por la posibilidad de cantar ante miles de personas en el lugar donde comenzó parte de su historia.

Una noche especial junto a artistas jujeños

Uno de los aspectos destacados de la noche fue la presencia de artistas locales, que acompañaron a Cazzu durante el espectáculo y aportaron identidad jujeña a una presentación que tuvo a la provincia como protagonista.

La cantante compartió escenario con músicos y artistas de Jujuy, en un reconocimiento a la escena local y a sus raíces. El encuentro permitió combinar el recorrido nacional e internacional con el talento de quienes forman parte de la cultura musical de la provincia.

Mariana Carrizo, Micaela Chauque y Wara Calpanchay fueron las encargadas de abrir el show en un reconocimiento a la escena local y a sus raíces.

Cazzu: “Hace tanto tiempo quiero volver a Jujuy”

Cazzu expresó su emoción por regresar a su provincia y reencontrarse con su público. Durante su presentación, la artista jujeña agradeció el acompañamiento y destacó la presencia de personas que llegaron desde distintos puntos.

“Hace tanto tiempo quiero volver a Jujuy”, expresó Cazzu, quien contó que buscó distintas maneras de concretar ese regreso: “De todas las maneras, hasta que de repente se nos ocurrió una locura”.

Además, agradeció al público por el acompañamiento: “Muchas gracias. Gracias por todo lo que han hecho”.

Y cerró con un agradecimiento especial a quienes viajaron para verla: “Gracias a todas las personas que vinieron de diferentes puntos de la provincia y a las personas que vinieron desde el sur de otras provincias. Muchas gracias”.

El espectáculo tuvo una puesta en escena de gran escala, con una producción preparada especialmente para un estadio y una multitud que acompañó cada momento del recital.

Los mejores looks

Además de la música, el público llegó al Estadio 23 de Agosto dispuesto a ser parte del espectáculo también desde la estética. La temática elegida por muchos fanáticos estuvo inspirada en los diablitos del carnaval jujeño, una referencia directa a una de las tradiciones culturales más reconocidas de la provincia.

Cuernos, colores intensos, maquillaje, brillos y diferentes versiones del clásico diablo carnavalero aparecieron entre los asistentes, que aprovecharon la ocasión para crear looks especialmente pensados para la noche de Cazzu.

La estética carnavalera se mezcló con el estilo propio de los seguidores de la artista y convirtió al público en parte de la puesta en escena. Muchos llegaron con producciones preparadas especialmente para el recital y compartieron sus looks en redes sociales.

Los looks de los fans de Cazzu en Jujuy.

Un traje con historia detrás del videoclip

Uno de los trajes de diablos que aparece en el videoclip de Cazzu tiene una historia especial y está vinculado con una tradición cultural jujeña. Para poder utilizarlo en la producción, la artista tuvo que pedir autorización para vestir esta pieza, respetando su origen y significado. El traje se convirtió así en otro de los elementos que conectaron el video con las raíces culturales de Jujuy.

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Una historia que nació por “La Jefa”

Una mamá contó una particular historia familiar vinculada con Cazzu y su show en Jujuy: decidió suspender la fiesta de 15 de su hija para poder acompañar y disfrutar de “La Jefa”. Una anécdota que refleja la expectativa y el cariño de sus seguidores por la artista jujeña.

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Cazzu y un regreso que quedará en la historia

El regreso de Cazzu a Jujuy tuvo así todos los ingredientes de una noche especial: una multitud, artistas locales, una puesta en escena de gran magnitud y un público que llegó desde diferentes lugares para acompañar a la cantante.

Pero, por encima de todo, fue el encuentro de una artista con su provincia. Cazzu volvió a Jujuy para hacer su primer estadio y encontró a más de 15 mil personas esperándola.

La emoción de la cantante y la respuesta de los fanáticos marcaron una jornada que trascendió el recital y que quedará como uno de los momentos más importantes de su carrera y de la agenda cultural de Jujuy.