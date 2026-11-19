Cena Blanca 2026: se podrá pagar la tarjeta en 3 cuotas sin interés con Banco Macrol

La Cena Blanca 2026 tendrá una nueva modalidad de pago para facilitar la participación de los estudiantes jujeños. Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente , confirmó que se firmó un convenio con Banco Macro para que los egresados puedan abonar la tarjeta de $75.000 en tres cuotas sin interés. Además, brindó detalles sobre el menú, los espectáculos musicales y la organización de la tradicional celebración.

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Jujuy. La Cena Blanca 2026 de San Salvador de Jujuy será el viernes 4 de diciembre

En diálogo con Canal 4, Morales explicó que el precio de la tarjeta fue definido luego de evaluar diferentes alternativas para reducir los costos de la fiesta.

“Recordemos a la televidencia que el costo va a ser de 75 mil pesos. Hemos visto la posibilidad de reducir costos, analizar todas las variables que hay para tener una tarjeta, así que estamos contentos con el precio”, expresó.

Una de las principales novedades es la posibilidad de financiar el valor de la tarjeta mediante un acuerdo con Banco Macro.

“Ya hemos celebrado un convenio con el Banco Macro a fin de hacer el pago en cuotas” “Ya hemos celebrado un convenio con el Banco Macro a fin de hacer el pago en cuotas”

Confirmó Morales, quien precisó que serán tres cuotas sin interés.

Respecto al procedimiento, explicó que cada establecimiento educativo contará con un enlace para gestionar los pagos y llevar un registro de los estudiantes que abonaron.

“Nos van a dar un link en el cual cada colegio va a poder entrar al mismo y de esa manera va a poder efectuar los pagos y saber qué alumno pagó y quién no” “Nos van a dar un link en el cual cada colegio va a poder entrar al mismo y de esa manera va a poder efectuar los pagos y saber qué alumno pagó y quién no”

El funcionario también aseguró que el sistema ya se encuentra habilitado, por lo que las instituciones podrán comenzar a utilizar esta modalidad.

Qué se comerá en la Cena Blanca 2026

Otro de los temas que genera expectativa entre los egresados es el menú de la celebración. Morales confirmó que se realizó una encuesta virtual en la que participaron 3.600 estudiantes para definir la propuesta gastronómica.

La opción elegida fue un plato tradicional de lomo con salsa y guarnición, acompañado de entrada y postre.

“Los estudiantes eligieron ese menú” “Los estudiantes eligieron ese menú”

Señaló el presidente del Ente, quien explicó que la intención es mantener el carácter formal de la celebración.

“La idea es porque era una cena, entonces muchos decían: capaz que una hamburguesa la puedo comer otro día, en otro momento, con amigos. Entonces, para darle ese tinte de gala, ese tinte de noche importante, la idea es comer con vajilla, con cubiertos”, sostuvo.

En cuanto al postre, adelantó que una de las alternativas es el helado, aunque la definición final llegará después de la degustación.

Los DJs confirmados y la posibilidad de una banda nacional

La musicalización de la Cena Blanca contará con la participación de DJ Uli, DJ Gavino y DJ Tadeo, quienes estarán a cargo de animar la noche.

Además, la organización analiza la contratación de una banda nacional, aunque todavía no hay un artista confirmado.

“Estamos viendo la posibilidad también de traer una banda nacional” “Estamos viendo la posibilidad también de traer una banda nacional”

El funcionario explicó que, durante las recorridas por 99 colegios, consultaron a los estudiantes sobre sus preferencias musicales y que uno de los géneros más solicitados fue la cumbia.

“Nosotros vamos recorriendo 99 colegios y en ese diagnóstico pudimos preguntarles qué quieren escuchar y qué podemos traer, y nos dijeron cumbia” “Nosotros vamos recorriendo 99 colegios y en ese diagnóstico pudimos preguntarles qué quieren escuchar y qué podemos traer, y nos dijeron cumbia”

Habrá dos pasarelas y una carpa de concentración

En relación con la organización, Morales adelantó que se implementarán cambios para mejorar el ingreso y la comodidad de los estudiantes.

Una de las novedades será la instalación de una carpa de concentración, donde los egresados podrán permanecer antes de realizar su tradicional pasada.

“La idea es cambiar y sumar una carpa de concentración. Así los estudiantes ya están dentro, esperando la pasarela y no esperando afuera” “La idea es cambiar y sumar una carpa de concentración. Así los estudiantes ya están dentro, esperando la pasarela y no esperando afuera”

La medida también busca brindar mayor protección ante posibles lluvias durante la jornada.

Por otra parte, la organización estima la participación de aproximadamente 4.000 egresados y una concurrencia total de entre 9.000 y 10.000 personas, considerando a los familiares.

Por este motivo, se proyecta instalar dos pasarelas para distribuir el ingreso de los estudiantes, con locutores en ambos sectores.

Quiénes podrán participar de la pasarela

Morales también aclaró una de las dudas más frecuentes entre los estudiantes: quiénes podrán acompañarlos durante la tradicional pasada.

Según explicó, durante la última reunión con directivos y representantes estudiantiles se estableció que los egresados únicamente podrán desfilar acompañados por otros alumnos.

“Únicamente pasen con alumnos, ya sea de su promo, de su colegio o de otros colegios” “Únicamente pasen con alumnos, ya sea de su promo, de su colegio o de otros colegios”

De esta manera, la organización continúa definiendo los detalles de la Cena Blanca 2026, prevista para el viernes 4 de diciembre en Ciudad Cultural, con el objetivo de garantizar una celebración organizada y accesible para los estudiantes jujeños.