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30 de octubre de 2026 - 09:45
Jujuy.

Cena Blanca 2026: organizan una jornada solidaria de uñas y pestañas para las egresadas de Jujuy

La iniciativa será el 27 de noviembre en San Salvador de Jujuy. Las estudiantes podrán acceder a servicios de belleza a bajo costo para su Cena Blanca.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo&nbsp;

Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo 

Con la llegada de la Cena Blanca 2026, uno de los acontecimientos más esperados por los estudiantes jujeños, se multiplican los preparativos para esa noche. En este contexto, un grupo de alumnas de una academia de belleza, junto a su profesora Gime Iriarte, organiza una jornada solidaria para que las egresadas puedan realizarse las uñas y pestañas a un costo accesible.

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La propuesta se realizará el próximo 27 de noviembre, una semana antes de la celebración en San Salvador de Jujuy, y busca acompañar a las jóvenes que ya afrontaron gastos importantes en vestidos, zapatos y otros preparativos.

Una jornada solidaria para las egresadas de Jujuy

Gime Iriarte, profesora a cargo de la iniciativa, explicó que la actividad surgió como una propuesta conjunta con sus alumnas, quienes serán las protagonistas de la jornada y tendrán la posibilidad de demostrar los conocimientos adquiridos durante su formación.

"Es una movida para la Cena Blanca. El alma de esto van a ser ellas, porque la idea es juntar a mis alumnas para que puedan demostrar lo que saben hacer", expresó.

La docente destacó que todas las decisiones se tomaron junto a las estudiantes, quienes aceptaron participar y poner sus conocimientos al servicio de las futuras egresadas.

Además de brindar una ayuda económica a quienes se preparan para la Cena Blanca, la actividad permitirá que las alumnas de la academia sumen experiencia práctica en su profesión.

¿Qué servicios ofrecerán y cuánto costarán?

Durante la jornada se realizarán distintos tratamientos de uñas y pestañas. La intención es ofrecer servicios rápidos para que pueda participar la mayor cantidad posible de egresadas.

Entre las opciones disponibles estarán las uñas soft gel, press on, esmaltado semipermanente y aplicación de pestañas veganas.

Sobre este último tratamiento, Iriarte explicó que tiene una duración aproximada de tres a cuatro semanas, dependiendo de los cuidados posteriores, y que su aplicación demora entre 15 y 20 minutos.

En cuanto a los precios, aclaró que los servicios tendrán un costo mínimo destinado principalmente a cubrir los materiales utilizados y reconocer el trabajo de las participantes.

"Va a tener un valor mínimo, pero en realidad ese valor es más que nada por el material", señaló la profesora.

Cuándo y dónde será la jornada de belleza para la Cena Blanca

La actividad se realizará el viernes 27 de noviembre en el CPB de General Arias, ubicado entre las calles Esnaola y Formosa, en San Salvador de Jujuy.

Inicialmente, la propuesta estaba prevista en un multiespacio de Coronel Arias, pero las organizadoras decidieron cambiar la ubicación para contar con un lugar adecuado ante posibles lluvias o fuertes vientos.

Las egresadas interesadas podrán consultar los detalles de la jornada a través de la cuenta de Instagram de la academia, @homestudio-26, donde se difundirá la información sobre la actividad.

La convocatoria estará abierta a estudiantes que participen de la Cena Blanca, incluso de otras localidades. Las organizadoras solicitarán que las jóvenes lleven una fotografía con su promoción para acreditar que son egresadas.

Las tendencias de uñas para la Cena Blanca 2026

Durante la entrevista, Iriarte también adelantó cuáles serán los estilos más elegidos por las estudiantes para esta edición de la Cena Blanca.

Según comentó, las preferencias estarán marcadas por las uñas largas, los tonos blancos y los detalles brillantes, especialmente en colores dorados y plateados.

"Todas quieren uñas largas y con mucho brillo", sostuvo la profesora, quien agregó que las uñas soft gel se encuentran entre los servicios más solicitados.

Finalmente, destacó que el principal objetivo de la jornada es acompañar a las jóvenes en los preparativos de una noche especial, ofreciéndoles alternativas accesibles.

"Queremos acompañar a todas las chicas para que puedan lucir lindas y brillar esa noche", concluyó Iriarte.

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