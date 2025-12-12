Cena Blanca 2025 de Palpalá: el minuto a minuto por Canal 4

Este viernes 12 de diciembre se realiza la Cena Blanca de Palpalá, un evento muy esperado por los estudiantes del último año de la secundaria de esa ciudad. El evento cuenta con la transmisión de Canal 4 de manera exclusiva para sus clientes.
Una jornada inolvidable
La inolvidable velada arrancó con la tradicional pasarela y el emotivo vals sobre la Avenida Martijena. El evento contará con la participación de un DJ invitado, y para guardar recordatorios de esta noche, el estadio contará con espejo mágico y plataforma slow 360.