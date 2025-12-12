La Cena Blanca 2025 en Palpalá con transmisión exclusiva de Canal 4

Este viernes 12 de diciembre se realiza en Palpalá la Cena Blanca 2025 que Canal 4 transmite en exclusiva para sus clientes.

en vivo Festejo. Cena Blanca 2025 de Palpalá: el minuto a minuto por Canal 4

Con Charly y Agu como los conductores del evento, Canal 4 se llevará en vivo la noche de gala de los egresados de la promo 2025 en Palpalá . Una noche que tendrá emoción y lagrimas por el ciclo que se va.

Los alumnos disfrutarán de un menú que incluirá recepción con chips y tragos frutales , pañuelito a los cuatro quesos, lomo glaseado y tiramisú como postre. También se ofrecerán opciones veganas, además de hamburguesas y canilla libre de bebidas durante toda la fiesta .

En primer colegio en desfilar será el Secundario 53. Luego seguirán los estudiantes del Colegio Juan Carlos Zambrano; la Escuela Comercial 2; Colegio Modelo Palpalá; Colegio Secundario 5; Escuela Agrotécnica El Brete; Colegio Nacional DFS; Bachillerato 22 Héroes de Malvinas; Colegio Sagrado Corazón; EET 1 General Savio; Escuela Rural Las Escaleras y el Colegio Olga Aredez.

La inolvidable velada arrancó con la tradicional pasarela y el emotivo vals sobre la Avenida Martijena . El evento contará con la participación de un DJ invitado, y para guardar recordatorios de esta noche, el estadio contará con espejo mágico y plataforma slow 360.

La promo 25 de Palpalá vive una noche especial en el Estadio Olímpico Municipal, con la participación de más de 700 estudiantes pertenecientes a 10 instituciones educativas de la ciudad.

Este viernes 12 de diciembre se realiza la Cena Blanca de Palpalá , un evento muy esperado por los estudiantes del último año de la secundaria de esa ciudad. El evento cuenta con la transmisión de Canal 4 de manera exclusiva para sus clientes.

