en vivo Festejo.

Cena Blanca 2025 de Palpalá: el minuto a minuto por Canal 4

Este viernes 12 de diciembre se realiza en Palpalá la Cena Blanca 2025 que Canal 4 transmite en exclusiva para sus clientes.

Claudio Serra
EN VIVO

Este viernes 12 de diciembre se realiza la Cena Blanca de Palpalá, un evento muy esperado por los estudiantes del último año de la secundaria de esa ciudad. El evento cuenta con la transmisión de Canal 4 de manera exclusiva para sus clientes.

La promo 25 de Palpalá vive una noche especial en el Estadio Olímpico Municipal, con la participación de más de 700 estudiantes pertenecientes a 10 instituciones educativas de la ciudad.

Una jornada inolvidable

La inolvidable velada arrancó con la tradicional pasarela y el emotivo vals sobre la Avenida Martijena. El evento contará con la participación de un DJ invitado, y para guardar recordatorios de esta noche, el estadio contará con espejo mágico y plataforma slow 360.

Cómo será la pasarela

En primer colegio en desfilar será el Secundario 53. Luego seguirán los estudiantes del Colegio Juan Carlos Zambrano; la Escuela Comercial 2; Colegio Modelo Palpalá; Colegio Secundario 5; Escuela Agrotécnica El Brete; Colegio Nacional DFS; Bachillerato 22 Héroes de Malvinas; Colegio Sagrado Corazón; EET 1 General Savio; Escuela Rural Las Escaleras y el Colegio Olga Aredez.

El menú

Los alumnos disfrutarán de un menú que incluirá recepción con chips y tragos frutales, pañuelito a los cuatro quesos, lomo glaseado y tiramisú como postre. También se ofrecerán opciones veganas, además de hamburguesas y canilla libre de bebidas durante toda la fiesta.

Los conductores

Con Charly y Agu como los conductores del evento, Canal 4 se llevará en vivo la noche de gala de los egresados de la promo 2025 en Palpalá. Una noche que tendrá emoción y lagrimas por el ciclo que se va.

