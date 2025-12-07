7 de diciembre de 2025 - 21:42
Cierre de ciclo.

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

Los chicos de la promo vivieron a pleno la Cena Blanca 2025 tras la suspensión del viernes por la lluvia. Todo salió perfecto y ellos estuvieron felices.

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 1/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 2/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 3/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 4/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 5/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 6/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 7/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 8/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 9/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 10/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 11/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 12/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 13/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 14/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 15/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 16/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 17/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 18/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 19/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por
Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital Foto 20/20

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

 Por

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Más fotogalerías

Cena Blanca 2025: así serán los ingresos y egresos en caso de lluvia
Importante.

Cena Blanca 2025: así serán los ingresos y egresos en caso de lluvia

Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital
Egresados.

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

mira las mejores fotos de la cena blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche
Galería.

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel