Suicidio adolescente en Jujuy: se registraron 87 casos entre 2017 y 2024

La provincia de Jujuy registró un total de 87 suicidios de adolescentes de entre 10 y 19 años durante el período 2017-2024, según los datos del informe Suicidio adolescente en Argentina, publicado por UNICEF. El relevamiento presenta estadísticas provinciales y nacionales, además de identificar diferencias entre los departamentos de una misma jurisdicción.

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El documento utiliza información del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios, el Sistema Nacional de Información Criminal y datos poblacionales del INDEC para analizar la situación de esta problemática en Argentina.

Según el informe, durante el período 2017-2020 se registraron 45 suicidios de adolescentes en Jujuy, con una tasa media anual de 8,3 fallecimientos por cada 100.000 adolescentes.

En el siguiente período, comprendido entre 2021 y 2024, se contabilizaron 42 casos, con una tasa media anual de 7,9 cada 100.000 adolescentes. En términos porcentuales, la diferencia entre ambos períodos fue del 6,7% en la cantidad de casos y del 4,5% en la tasa media anual.

A nivel nacional, UNICEF contabilizó 1.824 suicidios adolescentes entre 2017 y 2020, mientras que durante 2021-2024 se registraron 1.706.

Los datos de suicidio adolescente en Argentina

Suicidio adolescente en Argentina.

El relevamiento también permite conocer las cifras correspondientes a otras provincias del Norte argentino y comparar los dos períodos analizados.

En Salta se registraron 173 casos entre 2017 y 2020 y 153 entre 2021 y 2024. En Formosa, las cifras fueron de 66 y 54, respectivamente. Por su parte, Tucumán contabilizó 87 casos durante el primer período y 105 en el segundo, mientras que Catamarca registró 36 y 40.

En Jujuy se contabilizaron 45 casos durante 2017-2020 y 42 en 2021-2024.

Tilcara y Cochinoca, entre los departamentos con tasas elevadas

El informe de UNICEF también incluye un análisis territorial que permite identificar la distribución de los suicidios adolescentes dentro de las provincias.

En Jujuy, Tilcara y Cochinoca figuran entre los departamentos con mayores tasas medias anuales de suicidio adolescente del país durante el período 2017-2024.

Este indicador considera la cantidad de fallecimientos en relación con la población adolescente de cada departamento, por lo que no equivale necesariamente a tener el mayor número absoluto de casos.

El relevamiento aporta información para conocer las características territoriales del suicidio adolescente y orientar las estrategias de prevención, atención de la salud mental y acompañamiento en las distintas localidades.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento.

-Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

-Guardia de Salud Mental en hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

-Guardia de Salud Mental del hospital Pablo Soria.

-Cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud.

-Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 4245541.

- Ingresando a este link y haciendo click en el botón de Salud Mental.