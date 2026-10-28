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28 de octubre de 2026 - 18:44
Ingreso a primer año

Ingreso a primer año 2027: este jueves no habrá clases en 14 colegios de Jujuy

La suspensión de clases será en los secundarios donde se tome el examen de ingreso a primer año. Los alumnos que deban rendir tendrán justificada su falta.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La suspensión de clases será en los secundarios donde se tome el examen de ingreso. Los alumnos de primaria que deban rendir tendrán la inasistencia justificada.

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La medida alcanza a los colegios secundarios donde se tomarán las pruebas, tanto en San Salvador de Jujuy como en distintas localidades del interior. Por otra parte, los estudiantes que actualmente cursan la primaria y deban presentarse a rendir tendrán justificada su inasistencia a clases, para que puedan participar de la evaluación sin inconvenientes.

En qué colegios de Jujuy no habrá clases este jueves

La suspensión de las actividades escolares habituales se aplicará únicamente en los 14 establecimientos que realizarán el examen de ingreso, debido a que la cantidad de estudiantes preinscriptos superó las vacantes disponibles.

En San Salvador de Jujuy, las seis instituciones alcanzadas son:

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 “Escolástico Zegada”.

  • Escuela Técnica Provincial N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”.

  • Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez”.

  • Colegio N° 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”.

  • Colegio N° 2 “Armada Argentina”.

  • Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”.

En el interior provincial, la medida alcanzará a otras ocho instituciones:

Perico:

  • Colegio Secundario N° 3 “San José”.

  • Colegio Secundario N° 68.

San Pedro:

  • Escuela de Comercio N° 1 “Dr. José Ingenieros”.

  • Colegio Secundario N° 60.

Libertador General San Martín:

  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 4 “Nelly Arrieta”.

  • Colegio Secundario N° 65 “Nikola Tesla”.

Monterrico:

  • Colegio Secundario N° 67.

Calilegua:

  • Colegio Secundario N° 70.

En estos establecimientos, la jornada estará destinada a recibir a los aspirantes y desarrollar las evaluaciones correspondientes al ingreso a primer año del ciclo lectivo 2027.

Qué pasa con los alumnos de primaria que deben rendir

Una de las aclaraciones importantes para las familias es que los estudiantes de primaria que participen del examen de ingreso tendrán justificada su inasistencia a clases este jueves. Esto significa que podrán concurrir al colegio secundario donde se inscribieron para rendir sin que la ausencia en su escuela primaria se considere injustificada.

A qué hora comienza el examen de ingreso a primer año

Las evaluaciones comenzarán este jueves 29 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Los aspirantes deberán rendir Lengua y Literatura y Matemática, con una duración de 80 minutos para cada examen.

La instancia evaluativa se realiza exclusivamente en los establecimientos donde la cantidad de preinscriptos superó las vacantes disponibles. Por eso, las familias deben tener en cuenta tanto el horario de presentación como las indicaciones brindadas por cada institución durante las reuniones informativas previas.

Además, el Ministerio de Educación aclaró que dos colegios que inicialmente figuraban entre los establecimientos con examen finalmente no tomarán la evaluación. Se trata de la Escuela de Educación Técnica N° 2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”, de San Salvador de Jujuy, y la Escuela de Comercio N° 2 “27 de Abril Día Grande de Jujuy”, de El Carmen, ya que en ambos casos las solicitudes de inscripción no superaron los lugares disponibles.

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