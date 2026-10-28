Alertan por el aumento de casos de moquillo en perros de Jujuy y la falta de vacunación

Preocupación en Jujuy por el moquillo, las garrapatas y la falta de vacunas

La falta de vacunación y de controles preventivos en perros y gatos genera preocupación en Jujuy ante el aumento de enfermedades que pueden evitarse mediante cuidados veterinarios. Raúl Alcoba, médico veterinario (MP 117), advirtió sobre un importante incremento de casos de moquillo canino , además de la presencia de parvovirus, leptospirosis y enfermedades transmitidas por garrapatas . El especialista señaló que, si bien l os propietarios suelen buscar atención cuando sus mascotas se enferman, se observa una disminución de las prácticas preventivas.

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Según explicó, hace cinco años los profesionales de su ámbito de trabajo detectaban aproximadamente un caso de moquillo cada dos o tres meses. Sin embargo, durante los últimos dos meses comenzaron a observar entre uno y dos perros afectados por día. Se trata de un aumento considerable en los casos atendidos por el veterinario, aunque no representa una estadística oficial de toda la provincia.

El moquillo, también conocido como distemper canino, es una enfermedad viral que puede provocar complicaciones respiratorias, digestivas y neurológicas. En los cuadros más graves, los animales pueden presentar convulsiones y, si sobreviven, quedar con secuelas permanentes.

Alcoba remarcó que el incremento de casos coincide con una disminución de la vacunación preventiva.

“Hace cinco años veíamos un caso cada dos o tres meses y en los últimos dos meses hemos visto uno a dos perros por día” “Hace cinco años veíamos un caso cada dos o tres meses y en los últimos dos meses hemos visto uno a dos perros por día”

El profesional explicó que la enfermedad puede prevenirse mediante un esquema adecuado de vacunación desde los primeros meses de vida y con los refuerzos correspondientes.

También advirtió sobre la aparición más frecuente de otras enfermedades, como el parvovirus y la leptospirosis, que pueden generar cuadros graves y tratamientos costosos.

Leptospirosis y garrapatas: los riesgos para las mascotas y las familias

Uno de los aspectos que destacó el veterinario es que algunas enfermedades animales también pueden afectar a las personas. Aclaró que el moquillo canino no se transmite a los seres humanos, pero que existen otras infecciones que requieren especial atención, como la leptospirosis.

Esta enfermedad bacteriana puede transmitirse mediante el contacto con agua, suelo o superficies contaminadas con orina de animales infectados. Los roedores son una de sus principales fuentes de transmisión.

Alcoba explicó que un perro puede infectarse al beber agua contaminada y posteriormente eliminar la bacteria a través de la orina, lo que representa un riesgo sanitario en los espacios compartidos con las personas.

En relación con las garrapatas, señaló que aumentaron los casos de enfermedades parasitarias transmitidas por estos organismos y advirtió sobre la importancia de mantener tratamientos preventivos.

La presencia de pulgas y garrapatas no debe considerarse únicamente un problema de higiene, ya que estos parásitos pueden transmitir enfermedades a los animales.

Cómo prevenir el moquillo y otras enfermedades en perros y gatos

El veterinario recomendó recuperar el hábito de los controles periódicos y mantener actualizados los esquemas de vacunación.

Para los perros, explicó que el plan inicial de vacunación de cachorros contempla, como mínimo, tres dosis separadas por aproximadamente 21 días, según la indicación profesional, y refuerzos posteriores. También recordó la importancia de aplicar la vacuna antirrábica anualmente.

En cuanto a las pulgas y garrapatas, señaló que existen diferentes tratamientos preventivos, con productos cuya protección puede durar desde algunas semanas hasta varios meses, dependiendo de su formulación.

“Hay opciones para cada bolsillo. El tema es ocuparse, ir a la veterinaria más cercana”, sostuvo.

En el caso de los gatos, también resulta fundamental cumplir con las vacunas y los controles indicados por el veterinario, aunque sus esquemas son diferentes de los utilizados en perros.

Advierten sobre la leishmaniasis visceral en la región

Otro punto que destacó Alcoba fue la preocupación por la leishmaniasis visceral, una enfermedad parasitaria que puede afectar tanto a perros como a personas. El veterinario sostuvo que comenzaron a detectarse casos en la región y pidió reforzar las medidas de prevención.

La enfermedad se transmite mediante la picadura de flebótomos infectados, pequeños insectos conocidos popularmente como mosquitas, y no por el contacto cotidiano directo con los perros. En zonas donde existe circulación de la enfermedad, Alcoba recomendó consultar por el uso de collares repelentes específicos para perros, que ayudan a reducir la exposición al insecto transmisor.

El especialista insistió:

"La prevención veterinaria no solo protege el bienestar de las mascotas, sino que también contribuye a disminuir determinados riesgos sanitarios dentro de los hogares" "La prevención veterinaria no solo protege el bienestar de las mascotas, sino que también contribuye a disminuir determinados riesgos sanitarios dentro de los hogares"

La recomendación principal es mantener las vacunas al día, realizar controles periódicos y consultar ante cualquier síntoma, sin esperar a que las enfermedades avancen.