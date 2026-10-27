Peregrino atropellado en Ruta 66: "Si mi papá se salva, queda cuadripléjico"

Un hombre que participaba de la peregrinación a Río Blanco por la Ruta 66 permanece internado en grave estado luego de ser atropellado por un automóvil cuyo conductor , según la información brindada por la familia, tenía alcohol en sangre.

Policiales. Grave accidente en Ruta 66: una camioneta chocó a una moto y el conductor se dio a la fuga

El accidente ocurrió el domingo a la altura del destacamento Papa Francisco , cuando la víctima caminaba por la banquina junto a su pareja, en sentido sur-norte. Tras el impacto, ambos peregrinos recibieron asistencia del SAME y fueron trasladados al Hospital San Roque . El hombre permanece en terapia intensiva, con lesiones graves en la médula espinal y la columna vertebral.

Su hijo, Joaquín Villarroel , relató la situación que atraviesa su familia y pidió que el responsable responda ante la Justicia. " Lo primero que nada quiero que se haga justicia , que el chico que hizo esto pague, digamos, con justicia, no pido más que eso, ya que mi viejo se encuentra en terapia intensiva, en muy grave estado y con peligro, si se salva, queda cuadripléjico" , manifestó.

Según explicó, su hermano recibió durante la mañana un nuevo informe médico que confirmó la gravedad de las lesiones. "Me lo dijeron los médicos, hoy a la mañana mi hermano fue y le dieron el parte médico y esas fueron las palabras del médico que le dijo a mi hermano y no sé, la verdad no tengo palabras para describir lo que me está pasando ahora en este momento de mi vida" , expresó.

Además, señaló que su padre continúa bajo asistencia médica y en coma inducido. "Nos confirmó el doctor que tiene muy dañada la médula espinal y muy comprometida la columna vertebral, está muy dañado mi papá en el hospital", detalló.

El conductor sigue detenido

De acuerdo con el testimonio de Joaquín, en el automóvil viajaban tres jóvenes y el conductor habría perdido el control del vehículo antes de impactar contra los peregrinos. "Iba acompañado de dos muchachos más, tres iban en el auto, todos alcoholizados, el conductor iba con más de un grado de alcohol en sangre, un 1,20 de alcohol en sangre tenía", aseguró.

Sobre la mecánica del siniestro, contó lo que pudo reconstruir a partir de los testimonios de las personas que estuvieron presentes. "Lo que me cuentan es que se desvió de la ruta y mi viejo iba caminando por el costado de la ruta y lo alzó con su pareja, estaba con su pareja", relató. También recordó lo que le transmitieron sobre los momentos posteriores al impacto: "Lo poco que recuerdo de su pareja, entre gritos, mi viejo tirado y gritando hasta que los peregrinos lo ayudaron".

En cuanto a la situación de los ocupantes del automóvil, el joven sostuvo que dos de ellos recuperaron la libertad y que el conductor permanecía demorado al momento de sus declaraciones. "Eran tres los acompañantes del vehículo, dos quedaron libres y este chico está guardado todavía", señaló, aunque posteriormente precisó que eran tres personas en total dentro del auto.

La familia se enteró del accidente porque el hombre no fue a trabajar

Uno de los aspectos que más preocupó a la familia fue la demora con la que se enteraron de lo ocurrido. Joaquín explicó que no recibieron una comunicación inmediata sobre el accidente y que recién supieron de la internación cuando compañeros de trabajo de su padre se acercaron a buscarlo.

"Nosotros nos enteramos de domingo para el lunes a la noche, recién nos enteramos, no avisaron nada en el hospital, ni familiares de su mujer, no sabíamos nada nosotros", afirmó. El joven contó que su padre vive con sus otros tres hijos y que ninguno tenía conocimiento de lo sucedido.

"Mi padre vive en casa con mis tres hermanos, yo como estoy juntado vivo acá y voy para mi casa de vez en cuando y no sabíamos nada del tema, mi hermano tampoco hasta que llegaron la gente de la empresa donde él trabaja, lo fueron a buscar porque faltó al trabajo", relató.

Fue entonces cuando pudieron establecer dónde se encontraba. "Nosotros no sabíamos nada y nos dimos con que estaba internado en coma, ahora está en coma inducido, está mi viejo", agregó.

La denuncia por el accidente en la ruta 66

Joaquín confirmó que realizaron la denuncia correspondiente y que el automóvil involucrado en el siniestro quedó secuestrado a disposición de la Fiscalía. "Se hizo la denuncia correspondiente en la Seccional 44 de Palpalá, Paso de Hamas, ahí fue. Está el auto secuestrado en Fiscalía", sostuvo.

También manifestó que, hasta el momento de brindar su testimonio, no habían recibido ningún contacto de los familiares del conductor involucrado. "Por el momento no tuvimos ni palabra de los familiares, nada del causante de todo esto", expresó.

Finalmente, insistió en que la investigación avance para esclarecer las circunstancias del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes. "Solicito que se agilice la investigación y que se haga algo, que no quede en vano", concluyó Joaquín Villarroel, mientras su padre continúa internado en estado crítico.