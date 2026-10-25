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25 de octubre de 2026 - 11:18
Policiales.

Un conductor alcoholizado atropelló a dos peregrinos de Río Blanco

El siniestro ocurrió a la altura del destacamento Papa Francisco. Los peregrinos de Río Blanco fueron asistidos por el SAME y trasladados al Hospital San Roque.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Peregrinación a Río Blanco (Foto: Flash Jujuy)

Peregrinación a Río Blanco (Foto: Flash Jujuy)

Dos peregrinos que caminaban por la banquina de la Ruta Nacional 66 fueron atropellados por un auto, cuyo conductor estaba alcoholizado. El hecho ocurrió durante la mañana, a la altura del destacamento Papa Francisco, en sentido sur-norte. Las víctimas, un hombre y una mujer, recibieron asistencia del SAME y fueron trasladadas al Hospital San Roque.

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De acuerdo con el reporte policial, el siniestro se conoció alrededor de las 8:50. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron trabajando a personal de Seguridad Vial, Bomberos y policías de la Seccional 47.

Cómo ocurrió el accidente

Según el testimonio de un motociclista que circulaba por la zona, un Volkswagen Passat se habría desviado hacia la banquina izquierda y embestido a las dos personas que caminaban por el sector.

Los peregrinos fueron auxiliados y derivados al Hospital San Roque. Debido a su estado, no se pudieron obtener mayores datos sobre sus identidades ni sobre las lesiones sufridas.

El conductor estaba alcoholizado

El automóvil era conducido por un hombre de 26 años, quien registró 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia. En el vehículo también viajaban otros dos hombres, cuyos controles arrojaron resultados de 0,29 y 0,63 gramos por litro de sangre.

Tras el siniestro, los ocupantes del vehículo fueron trasladados a una dependencia policial junto con el automóvil para avanzar con las actuaciones correspondientes.

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