La comunidad franciscana de Jujuy prepara misas, homenajes y una peregrinación a Río Blanco

Fray Dante Ríos / caminata franciscana en honor a la Virgen de Río Blanco.

La comunidad franciscana de Jujuy prepara un fin de semana de actividades religiosas que incluirá una jornada de oración por los frailes fallecidos y una peregrinación hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco .

Jujuy. Atención conductores: comenzaron a peregrinar los jóvenes hacía el Santuario de la Virgen de Río Blanco

Jujuy. Río Blanco: los jóvenes se preparan para una peregrinación especial marcada por la fe y el encuentro

En diálogo con Canal 4, fray Dante Ríos explicó que las propuestas forman parte de las celebraciones que se desarrollan durante octubre en honor a San Francisco de Asís.

“Todo el mes de octubre es el mes que le dedicamos a San Francisco, ya que su fiesta es el 4 de octubre. Durante todo el mes organizamos diferentes actividades”, señaló.

La peregrinación partirá a las 7:30 desde la Basílica San Francisco y tendrá como destino el Santuario de Río Blanco, donde los participantes compartirán la misa de las 10:30.

Fray Dante Ríos / caminata franciscana en honor a la Virgen de Río Blanco.

“El domingo los invitamos a que nos acompañen a caminar. Vamos a hacer la peregrinación a la Virgen de Río Blanco en la comunidad franciscana”, expresó Ríos.

Durante el recorrido, los fieles llevarán una imagen de San Francisco y realizarán reflexiones sobre su vida y su devoción a la Virgen María. “Vamos con una imagen de San Francisco, con sonido para hacer reflexiones y recordando su vida y cómo está unido el amor hacia la Virgen”, detalló.

El religioso recomendó a quienes participen llevar calzado cómodo, abrigo, una botella de agua y gorra para protegerse del sol.

Peregrinación a Río Blanco.

El sábado recordarán a los frailes franciscanos fallecidos

Las actividades comenzarán este sábado 24 de octubre, con un homenaje a los religiosos que formaron parte de la historia de la comunidad. “Mañana vamos a recordar la memoria agradecida de todos los padres franciscanos que caminaron, que misionaron en esta iglesia y que hoy ya no están”, explicó.

El encuentro será a las 10 de la mañana en el Cementerio del Salvador, donde se realizará un responso y una oración por los difuntos. Además, a las 20 horas se celebrará una misa.

Un domingo de peregrinaciones en Río Blanco

Fray Dante Ríos destacó que la caminata franciscana coincidirá con otras expresiones religiosas previstas para este domingo en el santuario.

“Coincide también con la peregrinación de los jóvenes y la peregrinación de los que tienen devoción a la Divina Misericordia, así que son varias cosas que se van a juntar esa mañana”, señaló.