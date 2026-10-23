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23 de octubre de 2026 - 15:18
País.

La Virgen de Río Blanco tendrá una misa especial en la Basílica de Luján

La comunidad jujeña en Buenos Aires podrá participar de una celebración en honor a la Virgen de Río Blanco, patrona de Jujuy, este sábado 24 de octubre

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La actividad es organizada por la Casa de Jujuy en Buenos Aires y está destinada tanto a los jujeños que residen en esa provincia como a todos los fieles que deseen participar de la celebración religiosa.

Cuándo y dónde será la misa por la Virgen de Río Blanco

La celebración se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, a partir de las 10 de la mañana, en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de Argentina.

La ceremonia será presidida por monseñor Daniel Fernández y estará dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia de Jujuy.

Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad jujeña residente en Buenos Aires y a los fieles que quieran acompañar este encuentro de fe.

Una celebración que une a los jujeños lejos de su provincia

La misa representa una oportunidad para que los jujeños que viven fuera de su provincia puedan mantener el vínculo con una de sus tradiciones religiosas más importantes.

Cada octubre, miles de personas participan de las celebraciones dedicadas a la Virgen de Río Blanco, tanto en el santuario ubicado en Palpalá como en distintas comunidades donde se mantiene viva su devoción.

En esta oportunidad, la ceremonia en la Basílica de Luján permitirá compartir esa tradición en uno de los templos más emblemáticos del país.

Octubre, el mes de las peregrinaciones a Río Blanco

Durante octubre, Jujuy vive uno de los períodos de mayor convocatoria religiosa del año con las peregrinaciones hacia el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Familias, jóvenes, adultos mayores y comunidades parroquiales de distintos puntos de la provincia participan de las caminatas y celebraciones en honor a la patrona de Jujuy.

En ese contexto, la misa programada en Luján se suma a las actividades religiosas del mes y permitirá que la comunidad jujeña que reside en Buenos Aires también pueda rendir homenaje a la Virgen.

La invitación es abierta a todos los fieles y la celebración comenzará a las 10 de la mañana del sábado 24 de octubre.

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