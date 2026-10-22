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22 de octubre de 2026 - 18:41
Policiales.

Accidente fatal en Jujuy: un motociclista murió sobre Ruta 2

El motociclista mayor de edad habría derrapado y caído sobre el asfalto en la Ruta 2. Pese a tener casco, perdió la vida.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidente fatal.

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El conductor habría perdido el control de la motocicleta, derrapó y terminó cayendo a un costado de la ruta, golpeándose contra el asfalto.

Fuentes policiales confirmaron a TodoJujuy.com que la víctima era mayor de edad y llevaba casco al momento del accidente. Además, señalaron que, momentos antes del siniestro, un automóvil habría girado para ingresar a un camino ubicado delante del motociclista. Por el momento, se investigan las circunstancias del hecho y si esta maniobra tuvo relación con el accidente.

El SAME intentó reanimar al motociclista

Tras el siniestro, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) habría llegado al lugar para asistir a la víctima.

Los profesionales realizaron maniobras de reanimación con el objetivo de salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el motociclista falleció en el lugar.

Por el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni se confirmaron las causas que provocaron la pérdida de control del rodado.

Se aguarda información oficial que permita establecer las circunstancias del accidente.

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