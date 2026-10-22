Accidente fatal en Jujuy: un motociclista murió sobre Ruta 2

Accidente fatal.

Un accidente fatal ocurrió este jueves 22 de octubre, pasadas las 17 horas, sobre la Ruta Provincial 2, camino a La Almona y cerca del barrio privado que se encuentra en el lugar. Un motociclista perdió la vida luego de protagonizar un siniestro vial, iba solo.

El conductor habría perdido el control de la motocicleta, derrapó y terminó cayendo a un costado de la ruta, golpeándose contra el asfalto.

Fuentes policiales confirmaron a TodoJujuy.com que la víctima era mayor de edad y llevaba casco al momento del accidente. Además, señalaron que, momentos antes del siniestro, un automóvil habría girado para ingresar a un camino ubicado delante del motociclista. Por el momento, se investigan las circunstancias del hecho y si esta maniobra tuvo relación con el accidente.

El SAME intentó reanimar al motociclista Tras el siniestro, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) habría llegado al lugar para asistir a la víctima.

Los profesionales realizaron maniobras de reanimación con el objetivo de salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el motociclista falleció en el lugar. Por el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni se confirmaron las causas que provocaron la pérdida de control del rodado. Se aguarda información oficial que permita establecer las circunstancias del accidente.

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