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22 de octubre de 2026 - 11:29
Corrientes.

Femicidio de la docente Nancy Godoy: detuvieron al principal sospechoso

Ireneo Zarza es el capataz de la estancia El Curupí, donde trabajaba la docente. Además, sospechan que Rosa Leguizamón habría facilitado el crimen.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Femicidio de la docente Nancy Godoy: detuvieron al principal sospechoso.

Femicidio de la docente Nancy Godoy: detuvieron al principal sospechoso.

La Justicia correntina ordenó en las últimas horas la detención del principal sospechoso por el femicidio de la docente Nancy Estela Godoy, quien permanece desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina. Fuentes judiciales identificaron al detenido como Ireneo Zarza, encargado de la estancia “El Curupí”.

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Se trata del lugar donde se encuentra la escuela en la que trabajaba la maestra. A partir de esta decisión, la investigación tomó un nuevo rumbo y dejó de centrarse en la búsqueda de la mujer con vida. La medida se concretó después de que los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González dispusieran anoche el arresto de dos personas: Ireneo Zarza y un hombre identificado por el apellido Sandoval.

De acuerdo con las declaraciones incorporadas al expediente, el principal sospechoso habría estado, poco antes de que desapareciera la docente, en un “puesto tapera” ubicado a aproximadamente 150 metros del establecimiento educativo. Según los testimonios, Zarza acostumbraba pasar la noche en ese lugar.

Las declaraciones también señalan que el encargado solía consumir whisky en ese puesto y que, cuando lo hacía, adoptaba una actitud violenta. Este comportamiento es uno de los indicios que los fiscales incorporaron a la investigación para fundamentar la acusación en su contra.

El rol de Rosa Leguizamón y los objetos hallados en un allanamiento

La investigación también se centra en Rosa Leguizamón, arrestada el martes por la noche, quien habría colaborado indirectamente con el hecho. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, le habría dado información falsa a Godoy sobre la posibilidad de volver ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al decirle que ningún integrante de la estancia viajaría hasta allí.

Además, los investigadores sospechan que Leguizamón habría mentido acerca de la fecha en la que tenía previsto concurrir a una fiesta de doma en Sauce. Estas contradicciones son algunos de los elementos que motivaron su inclusión entre las personas bajo sospecha.

Uno de los principales elementos que comprometen a la sospechosa apareció durante el operativo realizado ayer en su vivienda: los investigadores encontraron una campera negra y un par de alpargatas que podrían pertenecer a la maestra. Las prendas serán presentadas este miércoles ante los familiares de Godoy para que intenten identificarlas.

La mujer fue arrestada el martes por la noche junto a su pareja, Nahuel Rojas, después de que los fiscales advirtieran inconsistencias y posibles omisiones en los testimonios de ambos. Los dos enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

El quinto detenido

Con las últimas medidas, ya son cinco las personas detenidas en el expediente por la desaparición de la docente. Entre ellas se encuentra Ernesto Ezequiel Bordón, arrestado el lunes por presunto falso testimonio. Hasta el momento, no se le atribuye participación directa en la desaparición de Godoy.

Durante el fin de semana, las autoridades habían registrado su domicilio y lo habían demorado. De acuerdo con la información difundida, Bordón habría sostenido que la maestra fue asesinada, pero como no se logró verificar lo que declaró, finalmente quedó detenido.

En el procedimiento, la Policía incautó cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo que presentaban manchas rojizas. Las prendas y los objetos quedaron bajo análisis pericial para establecer si las marcas son de sangre humana y, de confirmarse, realizar las pruebas comparativas correspondientes.

Por su parte, el abogado defensor, Norberto Codazzi, cuestionó la validez de esa declaración al afirmar que su representado habría sido sometido a presiones y malos tratos mientras permanecía detenido.

Las próximas medidas de la investigación

Este jueves, los fiscales tomarán dos nuevas declaraciones como parte de la investigación. Además, intentarán reunir muestras genéticas de la hermana y del hijo de la víctima.

El material servirá para realizar posibles cotejos en caso de que se encuentren restos humanos en el área. Mientras tanto, los operativos de búsqueda se intensificaron en las últimas horas.

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