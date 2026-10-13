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13 de octubre de 2026 - 11:10
Policiales.

Femicidio en Rosario: hallaron a una joven dentro de una valija y arrestaron a un expolicía

Bárbara Camila Aragón era de Villa Gobernador Gálvez y su familia la buscaba desde el sábado. El sospechoso, de 37 años, fue exonerado de la Policía.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Femicidio en Rosario: encontraron el cuerpo de una joven de 26 años dentro de una valija.

Femicidio en Rosario: encontraron el cuerpo de una joven de 26 años dentro de una valija.

Bárbara Camila Aragón, de 26 años, nació en Villa Gobernador Gálvez. El domingo 11 de octubre, sus restos fueron hallados en el interior de una valija, cubiertos con una frazada, en una residencia situada en Juan José Paso al 6200, en el sector noroeste de Rosario.

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Por el homicidio quedó arrestado Eliel S., de 37 años, quien integró las filas de la Policía y registra antecedentes vinculados al narcotráfico. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la víctima falleció por asfixia y no se detectaron otras señales de violencia en su cuerpo.

Los familiares y amigos de Bárbara comenzaron a buscarla el sábado, luego de quedarse sin noticias de la joven. La última comunicación con ella había tenido lugar cerca del mediodía y, ante la falta de respuestas a los mensajes, sus allegados iniciaron un recorrido por dependencias policiales, viviendas y otros sitios en los que podría estar.

“Durante el día no nos contestó, nos pareció raro. Me comuniqué con la madre y ahí empezamos la búsqueda”, contó Juliana, una de las amigas más cercanas de Bárbara, durante una entrevista con Rosario3.

El mensaje que recibió el remisero y el hallazgo del cuerpo

La difusión de mensajes en las redes sociales para dar con el paradero de Bárbara permitió identificar al remisero que la había llevado a la pensión el sábado por la mañana. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el conductor realizó el traslado hasta el lugar y el costo del viaje fue abonado por un hombre.

Poco después de dejar a la joven, el chofer recibió un WhatsApp en el que ella le solicitaba que volviera a buscarla. Ante ese pedido, regresó a la dirección indicada, hizo sonar la bocina y esperó alguna señal, pero como nadie respondió, finalmente se marchó.

Como no lograban establecer contacto con Bárbara, sus allegados se presentaron en el domicilio y alertaron a las autoridades policiales. Una vez que la dueña del lugar autorizó el ingreso, los agentes accedieron a la propiedad e inspeccionaron una unidad situada en el piso superior de la pensión.

Durante el procedimiento, los efectivos dieron con el principal sospechoso y hallaron los restos de la joven en el área de la cocina, ocultos dentro de una valija, cubiertos con una frazada y al lado de una caja utilizada para entregas. Posteriormente, una profesional del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) revisó el cuerpo y confirmó que la mujer había muerto.

Las hipótesis iniciales indican que el cuerpo habría permanecido en el inmueble durante varias horas antes de ser descubierto. Los investigadores intentan determinar qué sucedió en el interior de la propiedad y esclarecer los movimientos de la joven antes de su muerte.

Quién es Eliel S., el expolicía detenido

Por el crimen de Bárbara permanece detenido Eliel S., de 37 años, un exintegrante de la Policía de Santa Fe que fue apartado de la fuerza y registra antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas.

En 2021 recibió una pena de seis años de cárcel por formar parte de una organización dedicada a transportar cocaína desde Rosario hasta Reconquista. Ahora, a raíz de su arresto por el homicidio de la joven, sus antecedentes volvieron a cobrar relevancia en el marco de la investigación.

En julio de 2024, el hombre ya había quedado bajo custodia durante un operativo policial. En ese procedimiento, los agentes encontraron entre sus pertenencias ropa con distintivos policiales y una imitación de arma de fuego. Además, se abrió una investigación sobre una motocicleta cuya numeración presentaba signos de adulteración. De acuerdo con lo publicado sobre aquel caso, el sospechoso recuperó la libertad tiempo después.

Por otro lado, se conoció que Bárbara y el imputado habrían mantenido contacto días antes del asesinato para coordinar un encuentro íntimo en la misma propiedad en la que posteriormente fue hallado el cuerpo de la joven.

Cómo avanza la investigación por femicidio

El expediente es investigado por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), dependiente del Ministerio Público de la Acusación, bajo la dirección de la fiscal Marina Bertolotti. La funcionaria dispuso el arresto del exagente policial, imputado por homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

Al mismo tiempo, se incautó un celular que será sometido a estudios técnicos para recuperar y examinar su contenido. Los resultados de esas pericias podrían resultar fundamentales para determinar qué hizo la víctima durante sus últimas horas y esclarecer las circunstancias del crimen dentro de la pensión.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público Fiscal continúa con las diligencias destinadas a reconstruir cómo ocurrió el asesinato de Bárbara Camila Aragón y recolectar elementos probatorios que permitan aclarar el femicidio.

El reclamo de la familia y las sospechas sobre posibles cómplices

Los seres queridos de Bárbara, además de atravesar el duelo por su muerte, exigieron que se profundice la investigación para establecer si hubo más involucrados en el crimen. En ese sentido, manifestaron su desconcierto porque, según sostienen, durante el procedimiento policial había otras personas dentro de la propiedad y, sin embargo, hasta ahora únicamente Eliel S. permanece detenido.

“Donde estaba el cuerpo había más personas en ese mismo lugar, hasta estaban en un rincón. El cuerpo estaba ahí y no se puede entender que haya un solo detenido”, señalaron allegados a la joven. Blanca, madre de Bárbara, también cuestionó a las personas que, de acuerdo con sus sospechas, podrían haber participado de alguna manera en el hecho o contribuido a ocultar lo sucedido.

“Ellas también fueron cómplices de él y tienen que ir presas. Nosotros no vamos a parar hasta que se haga justicia y le den perpetua por Bárbara. Ella dejó dos criaturas”, argumentó.

Los testimonios se enmarcan en el pedido de justicia de los familiares, quienes exigen que se reconstruya lo sucedido y se investigue la posible participación de más personas en el crimen. De acuerdo con los datos publicados hasta el momento en ambas notas, Eliel S. es el único detenido en la causa. En tanto, durante las últimas horas, allegados a Bárbara, amigas y agrupaciones sociales se concentraron en Villa Gobernador Gálvez para homenajear a la joven y reclamar que el femicidio sea esclarecido y no quede sin castigo.

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