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30 de septiembre de 2026 - 21:56
Jujuy.

Caso María Luz Herrera: la causa por femicidio irá a juicio por jurados

A tres años de la desaparición de María Luz Herrera, la Fiscalía de Chaco cerró la investigación y pidió que la causa sea elevada a juicio por jurados.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
María Luz Herrera.

María Luz Herrera.

A casi tres años de la desaparición de María Luz Herrera, el Ministerio Público Fiscal de Chaco dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y formalizó el requerimiento para que la causa sea elevada a juicio bajo la modalidad de juicio por jurados.

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La medida fue presentada por el equipo fiscal integrado por los doctores Gustavo Valero y Andrea Bastos, con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña. La investigación se inició luego de que la joven, oriunda de Jujuy, fuera vista por última vez a fines de septiembre de 2023 en un departamento de esa ciudad, donde residía junto a su pareja.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz tenía 26 años cuando desapareció. Ante la falta de contacto con familiares y allegados, se inició una intensa búsqueda que posteriormente derivó en una investigación por presunto femicidio, a partir de distintos elementos incorporados a la causa, entre ellos pericias informáticas y testimonios. Hasta el momento, el cuerpo de la joven nunca fue encontrado.

Con la conclusión de la investigación y el pedido de elevación a juicio, la causa avanza hacia una nueva etapa procesal. Ahora deberá concretarse el sorteo del juez técnico y posteriormente la conformación del jurado popular, que tendrá a su cargo intervenir en el debate oral para determinar las responsabilidades penales de los acusados.

Las últimas pruebas

Uno de los últimos aportes al expediente fue el trabajo del área de Cibercrimen de la Policía del Chaco sobre las cuentas digitales de la joven jujeña y de los imputados. Los peritos accedieron a respaldos almacenados en la nube y recuperaron información que había sido eliminada. Entre esos datos hay mensajes, registros digitales y geolocalizaciones de los días posteriores a la desaparición.

La abogada de la familia, Carolina Aquino, había señalado que esas pericias reforzaban la hipótesis de la acusación y permitían cerrar la etapa de prueba. También se reconstruyeron los movimientos de los teléfonos de los involucrados y se determinó que el celular de la joven siguió encendido hasta el 1° de octubre de 2023, cuando fue apagado y reseteado. El aparato apareció después en Villa Ángela, en un procedimiento vinculado al padre del principal acusado.

Marcha por María Luz Herrera (Foto Diario TAG)

Marcha por María Luz Herrera (Foto Diario TAG)

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