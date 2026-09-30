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30 de septiembre de 2026 - 20:46
Política.

La tasa de pobreza de Jujuy se ubicó por debajo de la media nacional

Desde el Gobierno de la provincia dieron a conocer los proyectos para acompañar a los sectores más vulnerables ante los datos de la tasa de pobreza en Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En medio de una coyuntura nacional donde la pobreza creció en 18 jurisdicciones del país, Jujuy logró consolidarse dentro de un grupo de 6 provincias que consiguieron bajar sus índices de vulnerabilidad. Así entonces la tasa de pobreza en el territorio jujeño se ubicó un 4,70% por debajo de la media nacional.

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“La continuidad de la obra pública”

En este escenario nacional, el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy, Alberto Siufi, explicó que uno de los pilares determinantes para este resultado es "la continuidad de la obra pública financiada con recursos propios, una estrategia que marcha a contramano de la paralización observada en el resto de la Argentina”.

“Gracias a la afectación de fondos provinciales, se lograron asfaltar más de 110 kilómetros de rutas, al tiempo que se avanza en la ejecución de un plan habitacional de más de 700 viviendas que genera empleo genuino y dinamiza la economía local”, subrayó.

El secretario sostuvo además que “en Jujuy se mantiene el aporte provincial al transporte público de pasajeros y la tarifa social de energía eléctrica, un beneficio directo que alcanza a 68 mil familias jujeñas de menores ingresos”, y añadió que “el Ejecutivo absorbió los programas de salud esenciales que dejaron de recibir financiamiento federal, evitando el desamparo de miles de pacientes”.

Siufi destacó también el dinamismo de sectores productivos claves para Jujuy, “la minería y el turismo se posicionaron como motores generadores de actividad económica, empleo e inversiones privadas”, y sostuvo que ambos rubros “traccionan sobre el comercio de cercanía y los servicios, fortaleciendo el entramado productivo de las distintas regiones de la provincia”.

Estabilidad laboral y paritarias

Sobre las negociaciones paritarias en la provincia, Alberto Siufi dijo que “Jujuy optó por una firme política de estabilidad laboral donde no se produjeron cesantías”, y sostuvo que “la provincia procuró mantener las paritarias con recomposiciones salariales orientadas a no quedar rezagadas ante la inflación, sosteniendo la capacidad de compra de las familias”.

“En un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y el Banco Macro, se puso en marcha un esquema especial de refinanciamiento de pasivos orientado a las deudas de tarjetas de crédito y giros en cuentas corrientes”, dijo el funcionario y agregó que “esta medida otorgó un respiro de liquidez a miles de trabajadores estatales, permitiéndoles reordenar sus finanzas en un contexto inflacionario complejo”.

Finalmente Siufi afirmó que “este panorama provincial es producto de una decisión política orientada a administrar con equilibrio, priorizar la inversión social y proteger a los sectores productivos, achicando brechas de desigualdad y propiciando una mejor calidad de vida para los jujeños”.

Paritarias en Jujuy - imagen de archivo

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