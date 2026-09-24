El INDEC publica el dato de pobreza y los analistas esperan una suba al 30%

El INDEC difunde el dato de pobreza del primer semestre y los expertos estiman que se ubicará por encima del cierre de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) publicará este jueves los resultados correspondientes a los indicadores de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026 . Las proyecciones realizadas por distintos analistas anticipan que el índice de pobreza rondará el 30% .

La medición anterior del organismo, correspondiente al segundo semestre de 2025 , había registrado una pobreza del 28,2% , que alcanzó a cerca de 13 millones de personas y representó el porcentaje más bajo de los últimos siete años.

En cuanto a la indigencia , el último registro disponible la ubicó en 6,3% . Al inicio de la administración de Javier Milei , ambos indicadores se encontraban en niveles superiores: la pobreza alcanzaba el 52,9% , mientras que la indigencia llegaba al 18,1% . Desde entonces, las tasas descendieron 24,7 y 11,8 puntos porcentuales , respectivamente.

Por otra parte, el más reciente estudio elaborado por Martín González-Rozada , del departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, proyecta que la pobreza se ubicará en 31,3% durante el período comprendido entre enero y junio de 2026 .

“La incidencia proyectada se puede descomponer en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 30% para marzo de 2026, 32,7% para el segundo trimestre y 29,9% para el bimestre julio-agosto″, explicó.

En tanto, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), presentó un análisis según el cual la pobreza en Argentina pasó del 28,8% al 30% durante el primer semestre de 2026. En el mismo período, la indigencia también registró un incremento, al avanzar del 6,3% al 6,5%.

Para Salvia, esta evolución representa un cambio en la tendencia que se venía observando, ya que el nivel de pobreza volvió a crecer luego de un período de descenso que había comenzado en la segunda mitad de 2024.

Las tendencias que explican el freno de la caída de la pobreza en Argentina

De acuerdo con los especialistas de la UCA, el aumento de la pobreza en Argentina estaría relacionado con distintos factores, entre ellos el deterioro de los ingresos de los hogares. A esto se suma el incremento de la canasta de servicios, que incluye las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte y que representa una parte cada vez más importante del presupuesto de las familias. También mencionan como elemento relevante el avance de la informalidad laboral.

Otro aspecto señalado es la disminución del poder de compra de las jubilaciones, pensiones y asignaciones abonadas por la ANSES. Estas prestaciones se actualizan con un retraso de dos meses y, según los especialistas, no consiguen seguir el ritmo de la evolución de los precios.

El escenario también se vio afectado por el empeoramiento de las condiciones del mercado laboral, marcado por un aumento de la subocupación y el empleo informal. A esto se sumó una desaceleración de la actividad económica, cuyos efectos no se manifestaron de la misma manera en todos los sectores.

Aunque los ingresos promedio lograron seguir recuperando terreno frente a la inflación y el nivel de pobreza permanece por debajo del registrado un año antes, la mejora fue desigual. Las familias con mayores ingresos tuvieron una evolución más favorable que aquellas de menores recursos, profundizando la diferencia entre ambos grupos y haciendo que numerosos hogares todavía no lograran ubicarse por encima de las líneas de pobreza e indigencia.