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14 de agosto de 2026 - 19:01
Economía

El empleo privado registró otra caída en mayo: se perdieron más de 9.000 puestos

El mercado laboral sigue sin lograr una recuperación sostenida. En mayo, el empleo privado registrado volvió a caer, se perdieron más de 9.000 puestos y el sector acumuló un nuevo retroceso.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El empleo privado registró otra caída en mayo: se perdieron más de 9.000 puestos. 

El mercado laboral continuó mostrando un desempeño negativo durante mayo. El empleo privado registrado cayó en más de 9.000 puestos, aunque la contracción del empleo formal total se moderó debido al incremento de los trabajadores monotributistas.

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El empleo privado registró otra caída en mayo: se perdieron más de 9.000 puestos

La situación del mercado laboral volvió a deteriorarse en mayo, con una pérdida de más de 9.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado. Si bien el ritmo de caída del empleo formal total mostró una desaceleración, ese resultado estuvo sostenido principalmente por el crecimiento de otras modalidades laborales, como el monotributo y el empleo en casas particulares.

Al mismo tiempo, los trabajadores privados registrados enfrentaron una nueva pérdida de poder adquisitivo: el salario real volvió a caer en junio, acumulando dos meses consecutivos de retroceso.

El deterioro se concentró principalmente en el sector privado registrado, que en mayo perdió 9.059 puestos de trabajo, un 0,15% menos que el mes anterior. De acuerdo con los datos desestacionalizados del SIPA, el empleo público tuvo una leve mejora de 736 puestos (+0,02%) y los trabajadores de casas particulares aumentaron en 1.352 (+0,3%).

El deterioro del empleo también se refleja al mirar los últimos 12 meses. El sector privado registrado perdió 135.438 puestos de trabajo, equivalente a una caída del 2,16%. En el empleo público, la contracción fue mucho más moderada: se eliminaron 16.701 puestos, apenas un 0,49%.

En el último año, el sector de casas particulares incorporó 6.319 puestos de trabajo, equivalente a una mejora del 1,4%. En sentido contrario, los trabajadores autónomos registraron una baja de 6.514 personas (-1,65%). A su vez, el monotributo sumó 42.672 nuevos inscriptos, mientras que los monotributistas sociales aumentaron en 2.967, un 1,3%.

Aunque el monotributo sumó nuevos inscriptos, el incremento quedó lejos de compensar el retroceso del empleo formal. El crecimiento de este segmento no llegó a cubrir ni la mitad de los puestos que se perdieron.

Cuáles son los sectores más perjudicados y beneficiados

El deterioro del empleo privado se concentró especialmente en algunas ramas de actividad. La industria manufacturera encabeza las pérdidas, con 52.341 puestos menos (-4,5%), seguida por Comercio (-39.154; -3,1%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-13.915; -2,69%) e Intermediación financiera (-6.924; -4,6%). Se trata de sectores que mantienen una tendencia negativa desde junio de 2025.

El escenario también presentó algunas señales positivas en determinadas ramas. Tanto la agricultura, ganadería y silvicultura como la explotación de minas y canteras comenzaron a registrar una recuperación del empleo desde febrero.

Sin embargo, el sector minero, pese a ser uno de los más favorecidos por el actual modelo económico, todavía presenta un balance negativo en los últimos 12 meses, con 3.503 puestos menos (-3,88%). A su vez, la construcción, los hoteles y restaurantes y otros servicios redujeron el ritmo al que venían perdiendo empleos.

El escenario laboral continuó deteriorándose en junio. El empleo privado registrado en empresas de diez o más trabajadores volvió a caer y registró una baja mensual del 0,1%, de acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales. La contracción fue más fuerte fuera del área metropolitana: alcanzó el 0,2% en el interior, mientras que en el Gran Buenos Aires fue del 0,1%.

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