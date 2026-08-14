La industria operó al 59,1% de su capacidad en junio: cuáles fueron los rubros que más crecieron

La utilización de la capacidad instalada de la industria (UCII) se ubicó en el 59,1% durante junio, según el último informe oficial. El registro mostró una mejora de 0,2 puntos porcentuales en la comparación interanual.

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La industria mostró una leve mejora en el uso de su capacidad instalada durante junio. El indicador elaborado sobre la utilización de la capacidad instalada de la industria (UCII) se ubicó en 59,1% , lo que implicó un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto de junio de 2025.

De acuerdo con el último informe del INDEC, el indicador no solo mostró una mejora frente a junio de 2025 , sino también en la comparación con el mes anterior. La utilización de la capacidad instalada aumentó 0,8 puntos porcentuales respecto de mayo , al pasar del 58,3% al 59,1%.

Con el 59,1% de junio, la utilización de la capacidad instalada de la industria alcanzó su segundo registro más alto del año . El mejor desempeño se había dado en abril , con un 59,9%, mientras que en septiembre de 2025 el indicador había mostrado un nivel todavía mayor: 61,1% , por encima del 60%.

El resultado general estuvo acompañado por un comportamiento heterogéneo entre las distintas ramas de actividad. Según el INDEC, de los 12 rubros relevados, siete mejoraron su nivel de utilización en términos interanuales, mientras que otros cinco registraron retrocesos.

El uso de la capacidad instalada en junio, sector por sector

El desempeño por sectores mostró algunas diferencias importantes. De acuerdo con los datos del INDEC, cinco bloques superaron el promedio industrial del 59,1% registrado en junio. La refinación de petróleo lideró con un 86,7%, mientras que detrás se ubicaron las industrias metálicas básicas (68,7%), los productos químicos (67%), papel y cartón (66,2%) y alimentos y bebidas (64,4%).

El panorama fue diferente para otros siete bloques industriales, que quedaron por debajo del promedio del 59,1%. El menor nivel de utilización se registró en productos de caucho y plástico, con 41%, seguido por la metalmecánica, con 41,5%, y la industria automotriz, con 45,5%. También se ubicaron por debajo del promedio el tabaco (46,3%), los productos textiles (46,6%), los minerales no metálicos (51,8%) y edición e impresión (53,5%).

El análisis interanual mostró un escenario dividido entre las distintas ramas de la industria. Siete sectores presentaron aumentos respecto de junio del año pasado y otros cinco registraron retrocesos. Según el informe del INDEC, algunos de estos bloques tuvieron una incidencia especialmente relevante en la evolución general del indicador durante los últimos 12 meses.

Entre los sectores que explicaron la mejora interanual se destacaron las industrias metálicas básicas, que tuvieron la mayor incidencia positiva. Su nivel de utilización de la capacidad instalada llegó al 68,7% en junio, frente al 64,3% de un año atrás. El INDEC señaló que, según información de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo creció 8,2% interanual durante el período analizado.

Otro de los sectores que mostró una incidencia positiva fue el de alimentos y bebidas, cuya utilización de la capacidad instalada alcanzó el 64,4%, frente al 62,7% de junio del año pasado. El INDEC vinculó esta mejora con el incremento de la molienda de oleaginosas. En particular, la elaboración de aceites y subproductos de soja creció 3,1%, mientras que la de girasol avanzó 15,6% en términos interanuales.

Entre los sectores que mostraron una incidencia negativa se destacó la industria metalmecánica, excepto automotores. La utilización de la capacidad instalada cayó al 41,5% en junio, frente al 45,6% de un año atrás. De acuerdo con el INDEC, la baja estuvo relacionada principalmente con una menor producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico.

La industria automotriz completó el grupo de sectores con caídas interanuales. Su nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en 45,5% en junio, frente al 52% registrado un año atrás. El INDEC explicó que la baja respondió principalmente a una menor producción de unidades por parte de las terminales automotrices.