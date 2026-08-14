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14 de agosto de 2026 - 13:02
País.

El Gobierno Nacional evalúa usar un fondo de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios

El objetivo del Gobierno Nacional sería utilizar estos fondos del ANSES para ampliar la oferta de préstamos para viviendas y conseguir tasas más bajas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ministro de Economía,&nbsp;Luis Caputo,

ministro de Economía, Luis Caputo,

El Gobierno Nacional evalúa utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios y ampliar el acceso a la vivienda. Así también defendieron la flexibilización de los créditos en dólares para empresas

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La propuesta contempla que el organismo estatal licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos, con el objetivo de brindarles mayor liquidez y permitir que las entidades financieras puedan ofrecer préstamos hipotecarios a tasas más bajas.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, explicó que la iniciativa busca cubrir el bache de financiamiento que actualmente limita la oferta de créditos destinados a la compra de viviendas.

Durante la presentación de las medidas, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que “estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos”.

El Gobierno considera que el uso de recursos del FGS, cuyo objetivo es realizar inversiones de largo plazo, podría permitir que los bancos mejoren las condiciones de financiamiento para los créditos hipotecarios.

Buscan canalizar más dólares hacia la economía

Furiase también defendió la flexibilización de los requisitos para que los bancos puedan otorgar créditos en dólares a empresas de la denominada economía real.

El funcionario destacó la importancia de que “se genere el circuito de los dólares” y señaló que el objetivo es canalizar una mayor cantidad de los depósitos en moneda extranjera hacia actividades productivas.

Según los datos difundidos por el Gobierno, los depósitos en dólares aumentaron de US$23.000 millones a US$40.000 millones, mientras que actualmente los bancos prestan alrededor del 60% de esos fondos.

La intención oficial es que una mayor proporción de esos dólares pueda destinarse a sectores como la construcción y otras actividades económicas.

Cr&eacute;ditos hipotecarios

Créditos hipotecarios

El Gobierno descartó intervenir ante la morosidad

En relación con las familias y personas que enfrentan dificultades para pagar sus deudas, Furiase descartó una intervención directa del Estado para reducir la morosidad.

“La mora es algo que se tiene que resolver entre privados. Si el Estado se mete en ese contexto, está usando la plata de los impuestos para beneficiar a un sector en particular y en detrimento de otro o recursos que podrían destinarse a otro sector”, explicó.

Para el equipo económico, uno de los principales objetivos es “generar las condiciones para que bajen las tasas de interés de manera sostenida”.

En ese sentido, Furiase sostuvo que para lograrlo será necesario “mantener estabilidad macro, bajar la inflación y el riesgo país, tener superávit fiscal, una hoja de balance del Banco Central con incremento de las reservas, mantener el superávit comercial y generar las condiciones macroeconómicas”.

El Gobierno apuesta así a que la estabilidad económica y una mayor disponibilidad de financiamiento permitan ampliar el acceso al crédito hipotecario y, al mismo tiempo, canalizar los dólares depositados en los bancos hacia la actividad productiva.

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