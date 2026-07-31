ANSES: cuál es la edad para jubilarse en Argentina y cómo hacer el trámite.

Las condiciones para acceder a la jubilación en la Argentina están determinadas por la edad y la cantidad de años con aportes registrados. ANSES es el organismo encargado de administrar y gestionar estos trámites. Los detalles, en la nota.

Las condiciones para acceder a la jubilación en la Argentina están determinadas por la edad y la cantidad de años con aportes registrados. La normativa vigente establece que l as mujeres pueden jubilarse a partir de los 60 años y los hombres desde los 65 , siempre que acrediten al menos 30 años de servicios con aportes al sistema previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar y gestionar estos trámites . Para iniciar el proceso, los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación correspondiente.

Además, el sistema contempla distintas alternativas para quienes no reúnen la totalidad de los años de aportes exigidos, según la situación laboral y previsional de cada caso.

El trámite jubilatorio ante ANSES exige acreditar la edad requerida, los años de aportes y la documentación necesaria. En algunos casos, la normativa contempla mecanismos para quienes no completan los requisitos previsionales.

La jubilación ordinaria se calcula a partir de tres componentes: la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP). Además, la PBU puede incrementarse un 1% por cada año de aportes que exceda el mínimo de 30, con un tope de 45 años.

Las condiciones para jubilarse dependen del tipo de actividad. Mientras que los trabajadores en relación de dependencia deben contar con los aportes efectuados por su empleador, los autónomos y monotributistas necesitan tener regularizados sus pagos previsionales para que sean reconocidos por ANSES.

Según ANSES, el trámite jubilatorio comienza en Mi ANSES, donde cada persona puede consultar su historia laboral y verificar los aportes registrados. Si existen períodos faltantes, será necesario presentar documentación que los respalde, además del DNI el día del turno presencial.

La gestión de la jubilación puede realizarse por canales digitales o de manera presencial. Sin embargo, cuando se requiere acreditar servicios especiales o presentar documentación respaldatoria, ANSES puede solicitar la atención con turno.

La jubilación mínima en febrero de 2026 fue de $359.254,35 brutos, con un bono adicional de $70.000 que lleva el ingreso total a $429.254,35. En tanto, la PUAM quedó en $287.403,48 y el haber máximo alcanzó los $2.417.441,63.

Qué dice la normativa vigente

Las mujeres pueden optar por seguir en actividad hasta los 65 años, aun después de alcanzar la edad jubilatoria mínima. Esta alternativa permite sumar aportes y puede influir en el monto del haber final. La intimación del empleador para iniciar la jubilación solo puede realizarse desde los 70 años, si se cumplen los requisitos exigidos.

Durante 2026, el cálculo de las remuneraciones históricas incorpora un índice combinado basado en el RIPTE y el IPC. La medida apunta a actualizar los valores salariales utilizados para determinar las jubilaciones y acompañar la evolución de los precios.

Quienes no alcanzan los 30 años de aportes tienen un escenario más limitado tras el fin de la moratoria de la Ley 27.705. Una de las opciones vigentes es compensar años faltantes con exceso de edad, a razón de dos años de edad por cada año de servicios no acreditado.

El Decreto 475/2021 permite a las mujeres computar aportes por tareas de cuidado. Se reconoce tiempo de servicio por hijos, con beneficios adicionales para casos de discapacidad, AUH y licencias vinculadas a la maternidad.