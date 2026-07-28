Bono para jubilados de ANSES: quiénes cobran el extra completo y cómo se calcula

Los jubilados y pensionados de ANSES siguen percibiendo el bono extraordinario que busca complementar los ingresos de aquellos beneficiarios que cuentan con los haberes previsionales más bajos . No obstante, el refuerzo económico no se entrega de manera uniforme para todos los titulares.

Mientras algunos reciben el monto total de $70.000 , otros obtienen un valor inferior, ya que el adicional se ajusta de manera proporcional según el nivel de la jubilación o pensión que perciben.

Existe la creencia entre muchos jubilados de que el bono extraordinario está destinado exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima . Sin embargo, el refuerzo también contempla a aquellos beneficiarios que reciben haberes más elevados , siempre que se encuentren dentro del límite máximo establecido por la normativa para acceder al beneficio.

En esos casos, el adicional no se otorga en su totalidad, sino que se reduce de manera gradual según el monto de la prestación percibida , hasta dejar de aplicarse una vez que se supera el tope determinado .

Escala de pago proporcional: montos y tramos para haberes superiores a la mínima

El bono extraordinario actúa como una suma complementaria destinada a que los ingresos previsionales alcancen un determinado límite máximo establecido. Por ese motivo, cuanto mayor es el haber mensual que recibe el jubilado, menor es el monto del refuerzo, ya que la reducción se aplica en la misma proporción del aumento de la prestación.

De esta manera, los beneficiarios que cobran la jubilación mínima acceden al importe total del bono, mientras que aquellos con haberes superiores reciben un complemento ajustado de acuerdo con la diferencia correspondiente.

Por ejemplo, cuando un jubilado recibe un haber que supera en $10.000 a la jubilación mínima, el monto del bono se reduce en esa misma cifra respecto del valor máximo establecido.

De igual manera, si la diferencia con la prestación mínima alcanza los $30.000, el refuerzo económico tendrá una disminución equivalente. La asignación del bono se realiza de manera automática, ya que ANSES calcula el importe correspondiente al momento de confeccionar la liquidación mensual de cada beneficiario.

El bono de refuerzo no está destinado únicamente a los jubilados que forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sino que también incluye a quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otros beneficios contemplados dentro del marco establecido por la normativa vigente, siempre bajo los requisitos definidos por el Gobierno.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000 y cuál es el tope máximo

El refuerzo extraordinario de $70.000 está orientado a los beneficiarios que cuentan con los ingresos previsionales más reducidos. Durante agosto de 2026, el pago total del bono alcanza a quienes perciben la jubilación mínima, así como también a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) incluidas dentro de la regulación vigente, siempre que cumplan con el requisito de no superar el tope establecido para recibir el beneficio.

En el caso de los beneficiarios que reciben un haber previsional por encima de la jubilación mínima, el refuerzo ya no se otorga como una suma uniforme, sino que se determina de forma proporcional según el monto percibido. El mecanismo busca que la combinación entre la prestación mensual y el bono adicional mantenga el ingreso total dentro del límite máximo fijado por el Gobierno para cada período.

El límite de ingresos totales permitido —considerando la jubilación más el refuerzo— para acceder al bono completo o al complemento proporcional alcanza los $481.989,33 en julio y se eleva a $489.775,92 durante agosto.

Paso a paso para verificar el cobro en el recibo digital de Mi ANSES

Los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de verificar si el bono extraordinario fue incluido en su liquidación a través de Mi ANSES, la plataforma oficial de la administración previsional. Para consultar el recibo de haberes en formato digital, deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Luego de acceder al sistema, el usuario debe dirigirse a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y, desde allí, seleccionar la alternativa “Consulta de recibos” para revisar el detalle del pago.

Dentro de esa sección se puede acceder al comprobante correspondiente al último pago registrado. Allí figura el detalle completo de la liquidación, con información sobre el haber previsional, las deducciones aplicadas y, en los casos en que corresponda, la suma adicional del bono extraordinario.

En caso de que el titular advierta alguna diferencia entre el importe recibido y el que le correspondería cobrar de acuerdo con sus condiciones previsionales, podrá revisar el desglose del cálculo o comunicarse con los canales oficiales de ANSES para recibir orientación.

Otra opción disponible es acceder a la aplicación oficial mi ANSES, desde donde los beneficiarios pueden consultar su comprobante de pago, conocer cuándo se realizará el depósito y revisar todos los conceptos incluidos en la liquidación. De esta manera, pueden realizar estas gestiones de forma digital sin tener que acercarse personalmente a una dependencia del organismo.