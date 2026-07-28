Fallas en billeteras virtuales: cómo reclamar y qué guardar

Las billeteras virtuales se convirtieron en una herramienta habitual para realizar compras, transferencias, pagos de servicios y operaciones durante viajes. Sin embargo, los problemas comienzan cuando una cuenta es bloqueada y la empresa no ofrece una respuesta rápida ni permite recuperar el acceso a los fondos.

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El abogado César Lera explicó cuáles son las obligaciones de estas plataformas y qué deben hacer los consumidores para dejar constancia del problema.

El especialista tomó como ejemplo el caso de un hombre que viajó a Brasil junto a su familia y descubrió, al intentar pagar el alojamiento y otros gastos, que su billetera virtual había sido bloqueada.

La persona pasó varios días sin poder utilizar el dinero depositado en la aplicación y sin obtener una respuesta adecuada por parte de la empresa. La situación provocó que la familia tuviera que interrumpir el viaje y regresar a la Argentina.

Según explicó Lera, el perjuicio no estuvo limitado a la imposibilidad de realizar pagos. También se consideraron la angustia, la incertidumbre y la sensación de vulnerabilidad que atravesó la familia al encontrarse en otro país sin acceso a sus fondos.

La Justicia terminó estableciendo una indemnización cercana a los $7,5 millones. El monto incluyó alrededor de $3 millones por daño moral y otros $4,5 millones en concepto de daño punitivo.

Qué derechos tiene el usuario de una billetera virtual

Lera señaló que las empresas deben garantizar mecanismos efectivos para que los usuarios puedan acceder a su dinero, realizar consultas y recibir respuestas frente a bloqueos o fallas.

En el caso analizado, sostuvo que se vulneraron obligaciones contempladas en los artículos 4 y 8 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240.

Entre los principales derechos se encuentran:

Recibir información clara sobre el motivo del bloqueo.

Contar con canales de atención accesibles.

Obtener una respuesta en un plazo razonable.

Acceder nuevamente al dinero depositado.

Recibir un trato digno durante todo el reclamo.

Solicitar una reparación cuando existan daños económicos o personales.

El hecho de aceptar los términos y condiciones de una aplicación no significa que el usuario pierda estos derechos ni que la empresa pueda restringir el acceso al dinero sin brindar explicaciones.

Qué hacer si la billetera virtual bloquea la cuenta

Cuando una persona no puede ingresar a su cuenta o utilizar sus fondos, el reclamo debe realizarse de inmediato, especialmente cuando necesita disponer urgentemente del dinero.

El primer paso es comunicarse mediante los canales oficiales de la plataforma, como el asistente virtual, el chat, el correo electrónico o el número telefónico habilitado.

El usuario debe explicar claramente cuál es el inconveniente. Por ejemplo: “No puedo acceder a mi cuenta ni utilizar el dinero depositado”.

También es fundamental solicitar y conservar un número de reclamo. Ese código constituye una de las primeras pruebas de que el problema fue informado a la empresa.

Las pruebas que deben guardarse

Toda la documentación relacionada con el bloqueo puede ser utilizada durante una instancia administrativa o judicial.

Se recomienda conservar:

El número de reclamo otorgado por la empresa.

Capturas de pantalla del bloqueo o mensaje de error.

Conversaciones mantenidas con asistentes virtuales.

Correos electrónicos enviados y recibidos.

Fechas y horarios de cada intento de comunicación.

Comprobantes de gastos o pérdidas ocasionadas.

Constancias de transferencias y dinero disponible en la cuenta.

Las capturas también permiten demostrar que el usuario intentó obtener asistencia, pero solo recibió respuestas automáticas o no consiguió comunicarse con una persona.

Cuándo acudir a Defensa del Consumidor

Si la billetera virtual no responde o no soluciona el inconveniente, el usuario puede presentar una denuncia ante Defensa del Consumidor.

El trámite es gratuito y busca que las partes alcancen una solución antes de iniciar una demanda judicial. Durante esta instancia, la empresa puede ser citada para explicar lo sucedido y ofrecer una respuesta.

Cuando la compañía no se presenta, mantiene el bloqueo o rechaza el reclamo, el usuario puede avanzar por la vía judicial. En esa etapa se puede realizar una intimación formal y solicitar una reparación por los daños sufridos.

Qué indemnización se puede reclamar

El monto depende de las características y consecuencias de cada caso. No existe una suma idéntica para todos los reclamos.

El consumidor puede solicitar una reparación por los gastos o pérdidas económicas comprobables. También puede reclamar un resarcimiento por daño moral cuando la situación haya provocado angustia, incertidumbre, frustración o afectaciones personales.

Además, un juez puede establecer un daño punitivo, que funciona como una sanción económica contra la empresa. Su objetivo es evitar que las compañías continúen repitiendo conductas perjudiciales para los consumidores.

Esta multa puede ser superior al daño material o moral, especialmente cuando se trata de empresas con gran capacidad económica.

Estafas y otros riesgos vinculados con las aplicaciones

El abogado también advirtió que las billeteras virtuales pueden ser utilizadas para concretar estafas mediante perfiles falsos, mensajes engañosos o videos manipulados con inteligencia artificial.

Las personas mayores suelen estar especialmente expuestas a llamados o mensajes de delincuentes que se hacen pasar por familiares, celebridades o representantes de empresas.

Antes de transferir dinero, se recomienda verificar la identidad del destinatario por otro medio, no compartir contraseñas ni códigos de seguridad y evitar ingresar a enlaces recibidos mediante mensajes desconocidos.

Reclamar rápidamente y dejar constancia

Frente a un bloqueo, una transferencia desconocida o la imposibilidad de acceder al dinero, no es conveniente limitarse a esperar una respuesta automática. El usuario debe iniciar el reclamo, solicitar un número de seguimiento y guardar todas las pruebas.

La documentación permitirá reconstruir lo ocurrido y demostrar el perjuicio en Defensa del Consumidor o ante la Justicia. Las billeteras virtuales deben ofrecer herramientas accesibles y respuestas concretas, porque administran fondos que pertenecen a sus usuarios.