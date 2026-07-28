Hackeo: se metieron en su billetera virtual y sacaron un préstamo millonario a su nombre

Ciberdelincuentes le hackearon su billetera virtual y le dejaron una deuda de $2.500.000.

Una mujer de 33 años de Añatuya sufrió una estafa virtual luego de que delincuentes se metieran a su billetera digital y tramitaran un crédito de $2.500.000 sin que ella lo autorizara. El hecho se conoció el fin de semana, cuando la afectada detectó operaciones extrañas en su cuenta y encontró registrada una obligación económica que nunca había solicitado.

De acuerdo con su testimonio, los responsables habrían accedido a su perfil sin contar con permiso alguno. Frente a la magnitud del episodio, la damnificada acudió a la Comisaría Nº 41 para formalizar la denuncia correspondiente, lo que derivó en la intervención de la fiscalía de turno.

Desde el organismo judicial se dispuso reunir los comprobantes de las transferencias realizadas y toda la información relacionada con los movimientos irregulares detectados.

El caso quedó en manos de la división de Delitos Económicos Por la dificultad que presenta el expediente, relacionado con el uso de herramientas digitales y sistemas de financiamiento virtual, las actuaciones quedaron en manos de la división de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia.

El área especializada tendrá a su cargo el seguimiento de los movimientos financieros y el análisis de las operaciones realizadas con el objetivo de determinar quiénes estuvieron detrás de la maniobra. La importancia de resguardar la información personal Las autoridades volvieron a remarcar la necesidad de mantener resguardada la información personal, no brindar contraseñas ni códigos de validación a terceros y mantenerse alertas ante llamadas, mensajes o comunicaciones sospechosas relacionadas con entidades financieras. Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial La investigación permanece abierta y continúa avanzando, a la espera de los reportes técnicos solicitados a las instituciones involucradas para poder determinar cómo se produjo la maniobra.

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