Tarjetas y billeteras virtuales: las principales deudas de las familias argentinas

Las tarjetas de crédito y los préstamos de billeteras virtuales encabezan hoy el ranking de las deudas más comunes entre las familias argentinas. Así lo explicó la economista Elena Alonso durante una entrevista con Canal 4, donde advirtió sobre el aumento del endeudamiento y el uso de créditos rápidos para cubrir consumos diarios.

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La especialista analizó la situación económica que atraviesan miles de hogares y señaló que muchas personas ya no se endeudan para comprar electrodomésticos o proyectar mejoras, sino para pagar comida, servicios y gastos corrientes.

Según explicó Alonso, las tarjetas de crédito siguen siendo el principal problema financiero de muchas familias. El pago mínimo, las refinanciaciones y los intereses elevados generan una bola de nieve difícil de controlar cuando no existe una planificación clara.

La economista remarcó que una gran cantidad de personas utiliza varias tarjetas al mismo tiempo y termina cubriendo una deuda con otra. Esa práctica provoca que los intereses aumenten mes a mes y que el alivio dure muy poco tiempo.

Además, indicó que muchas veces las familias desconocen el verdadero costo financiero de esas operaciones, ya que solo miran la tasa de interés y no el Costo Financiero Total, conocido como CFT.

El avance de las billeteras virtuales y los créditos “a un clic”

Otro de los puntos que marcó la especialista fue el crecimiento de los préstamos inmediatos que ofrecen aplicaciones y billeteras virtuales.

“Hoy ni siquiera hace falta ir a un banco. Con un clic ya tenés un crédito disponible”, explicó durante la entrevista en Arriba Jujuy.

Sin embargo, alertó que esos préstamos suelen tener costos mucho más altos que los productos bancarios tradicionales. Según señaló, muchas plataformas otorgan dinero sin demasiados requisitos y trasladan ese riesgo a tasas elevadas.

Alonso sostuvo que ese tipo de financiamiento puede servir como una ayuda puntual, pero se vuelve un problema cuando las personas lo usan para sostener gastos cotidianos todos los meses.

Familias endeudadas para llegar a fin de mes

La economista también mostró preocupación por un cambio en el perfil de las deudas. Según detalló, años atrás muchas familias se financiaban para comprar bienes o proyectar mejoras importantes. Hoy, en cambio, gran parte de los préstamos se destina al consumo diario.

Pago de alimentos, servicios, alquileres y gastos básicos aparecen entre los principales motivos del endeudamiento actual.

En ese contexto, Alonso señaló que el estrés financiero impacta de lleno en la salud emocional y en la vida familiar. Insomnio, ansiedad y discusiones en el hogar forman parte de las consecuencias más frecuentes.

DEUDAS FAMILIARES

Qué hacer para empezar a salir de las deudas

La especialista recomendó enfrentar la situación cuanto antes y dejar de evitar el problema. Como primer paso, propuso hacer un listado completo con todas las deudas, incluyendo montos, tasas, plazos y costos financieros.

También sugirió analizar cuáles son las deudas más caras para definir prioridades de pago y consultar opciones de refinanciación con los bancos.

En paralelo, pidió evitar nuevos créditos fáciles y revisar hábitos de consumo dentro de la familia. “Hablar de plata en casa también ayuda a ordenar las finanzas”, remarcó.