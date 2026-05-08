viernes 08 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de mayo de 2026 - 11:55
País.

Tarjetas y billeteras virtuales: las principales deudas de las familias argentinas

Una economista alertó sobre el crecimiento de la morosidad y explicó por qué cada vez más personas usan créditos para pagar gastos básicos

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Tarjetas y billeteras virtuales: las principales deudas de las familias argentinas

Tarjetas y billeteras virtuales: las principales deudas de las familias argentinas

Las tarjetas de crédito y los préstamos de billeteras virtuales encabezan hoy el ranking de las deudas más comunes entre las familias argentinas. Así lo explicó la economista Elena Alonso durante una entrevista con Canal 4, donde advirtió sobre el aumento del endeudamiento y el uso de créditos rápidos para cubrir consumos diarios.

Lee además
ARCA controla gastos, billeteras virtuales y depósitos de monotributistas
Economía.

ARCA controla gastos, billeteras virtuales y depósitos de monotributistas
La reforma laboral busca habilitar el pago de sueldos por billeteras virtuales (Foto ilustrativa)
Cambio.

La reforma laboral autoriza el pago de sueldos por billeteras virtuales

La especialista analizó la situación económica que atraviesan miles de hogares y señaló que muchas personas ya no se endeudan para comprar electrodomésticos o proyectar mejoras, sino para pagar comida, servicios y gastos corrientes.

Embed - Estrategias Clave para Eliminar Deudas

Las tarjetas de crédito lideran las deudas familiares

Según explicó Alonso, las tarjetas de crédito siguen siendo el principal problema financiero de muchas familias. El pago mínimo, las refinanciaciones y los intereses elevados generan una bola de nieve difícil de controlar cuando no existe una planificación clara.

La economista remarcó que una gran cantidad de personas utiliza varias tarjetas al mismo tiempo y termina cubriendo una deuda con otra. Esa práctica provoca que los intereses aumenten mes a mes y que el alivio dure muy poco tiempo.

Además, indicó que muchas veces las familias desconocen el verdadero costo financiero de esas operaciones, ya que solo miran la tasa de interés y no el Costo Financiero Total, conocido como CFT.

El avance de las billeteras virtuales y los créditos “a un clic”

Otro de los puntos que marcó la especialista fue el crecimiento de los préstamos inmediatos que ofrecen aplicaciones y billeteras virtuales.

“Hoy ni siquiera hace falta ir a un banco. Con un clic ya tenés un crédito disponible”, explicó durante la entrevista en Arriba Jujuy.

Sin embargo, alertó que esos préstamos suelen tener costos mucho más altos que los productos bancarios tradicionales. Según señaló, muchas plataformas otorgan dinero sin demasiados requisitos y trasladan ese riesgo a tasas elevadas.

Alonso sostuvo que ese tipo de financiamiento puede servir como una ayuda puntual, pero se vuelve un problema cuando las personas lo usan para sostener gastos cotidianos todos los meses.

Familias endeudadas para llegar a fin de mes

La economista también mostró preocupación por un cambio en el perfil de las deudas. Según detalló, años atrás muchas familias se financiaban para comprar bienes o proyectar mejoras importantes. Hoy, en cambio, gran parte de los préstamos se destina al consumo diario.

Pago de alimentos, servicios, alquileres y gastos básicos aparecen entre los principales motivos del endeudamiento actual.

En ese contexto, Alonso señaló que el estrés financiero impacta de lleno en la salud emocional y en la vida familiar. Insomnio, ansiedad y discusiones en el hogar forman parte de las consecuencias más frecuentes.

DEUDAS FAMILIARES

Qué hacer para empezar a salir de las deudas

La especialista recomendó enfrentar la situación cuanto antes y dejar de evitar el problema. Como primer paso, propuso hacer un listado completo con todas las deudas, incluyendo montos, tasas, plazos y costos financieros.

También sugirió analizar cuáles son las deudas más caras para definir prioridades de pago y consultar opciones de refinanciación con los bancos.

En paralelo, pidió evitar nuevos créditos fáciles y revisar hábitos de consumo dentro de la familia. “Hablar de plata en casa también ayuda a ordenar las finanzas”, remarcó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ARCA controla gastos, billeteras virtuales y depósitos de monotributistas

La reforma laboral autoriza el pago de sueldos por billeteras virtuales

Billeteras virtuales y tasas: cuáles son las que pagan más

Jujeños en el exterior: qué pasa si te estafan usando billeteras virtuales en vacaciones

La Iglesia advirtió un aumento de pedidos de "gente de clase media baja"

Lo que se lee ahora
“Es una zona de destrucción total”: así fue el devastador tornado que dejó cuatro heridos y destruyó una casa en Las Flores video
País.

Un tornado destruyó una casa y dejó cuatro heridos en Buenos Aires

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero video
Jujuy.

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Choque sobre Ruta 66 video
Policiales.

Choque fatal en Alto Comedero: hay corte total sobre Ruta 66

Viento en Jujuy. video
SMN.

Alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos: en qué lugares y a qué hora

Hantavirus: qué dijo un infectólogo jujeño sobre la variante que se transmite entre personas video
Jujuy.

Hantavirus: qué dijo un infectólogo jujeño sobre la variante que se transmite entre personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel