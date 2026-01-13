martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 10:21
Economía.

Jujeños en el exterior: qué pasa si te estafan usando billeteras virtuales en vacaciones

El uso de billeteras virtuales en viajes creció entre jujeños y aumentaron las consultas por estafas digitales. Un abogado explica qué hacer y qué evitar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Esta medida busca asegurar que el origen del dinero sea lícito.

El crecimiento del turismo internacional entre jujeños volvió a plantear nuevas dudas alrededor del uso de billeteras virtuales en el exterior. Pagos digitales, compras en aplicaciones, transferencias y envíos de dinero se volvieron parte habitual del viaje, pero la digitalización también trajo un escenario de estafas, transferencias erróneas y problemas a la hora de reclamar.

En diálogo con TodoJujuy, el abogado César Lera explicó cuáles son los riesgos más frecuentes y qué debe tener en cuenta quien salga del país este verano.

Billeteras virtuales en vacaciones: reclamar en Argentina o en el extranjero

Según Lera, lo primero es identificar dónde opera legalmente la billetera virtual o aplicación bancaria. “El problema no es usar la billetera, el problema es cuando sufrís una estafa. Ahí te preguntás quién se hace responsable”, señaló.

En ese sentido, fue tajante sobre la importancia del domicilio legal. “Si la billetera tiene domicilio en Argentina, podés reclamar acá. Si la billetera es extranjera y la estafa ocurre afuera, es muy complicado recuperar la plata”, puntualizó.

El escenario se vuelve más complejo cuando el turista utiliza apps propias del país destino. “Por ejemplo, en Brasil te ofrecen distintas billeteras que funcionan allá. Si sufrís una estafa y la aplicación tiene domicilio en Brasil, el reclamo se hace ahí. En pocas palabras, si te pasa en el extranjero y la billetera no es argentina, prácticamente perdiste”, aseguró.

La protección en Argentina: cómo funciona y qué cubre

En el país, la legislación establece que bancos y billeteras virtuales no pueden desentenderse del problema. “En Argentina los bancos y las billeteras no se pueden lavar las manos frente a estafas virtuales. Ya no es interpretación, hay fallos que establecen que son responsables por el dinero que te estafaron”, explicó Lera.

La ley 24.240 de Defensa del Consumidor obliga a estas entidades a garantizar deber de seguridad, información y mecanismos para reclamos formales. El primer paso suele ser Defensa del Consumidor y, luego, si es necesario, una instancia judicial.

Robos de celulares, contraseñas y préstamos: nuevas modalidades

Lera también advirtió sobre un fenómeno que creció con la digitalización. “Hoy es muy fácil suplantar identidad. Con una foto del documento se pueden abrir cuentas, billeteras y hasta sacar préstamos”, sostuvo Lera.

Además, alertó sobre una estafa en expansión: recibir dinero inesperado en la cuenta. “Si te llega una transferencia desconocida, no hay que devolverla enseguida. Puede ser un préstamo sacado a tu nombre. Primero hay que llamar al banco y que el banco devuelva la plata”, remarcó el abogado.

Otro punto crítico es la pérdida o robo del celular. “Si te roban el teléfono y logran entrar a tu billetera y hacer transferencias, las entidades son responsables porque son dueñas de la aplicación y deben informar cómo actuar”, marcó Lera. }

Para tener en cuenta
Billeteras virtuales

