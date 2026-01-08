Vacaciones en Brasil: cómo saber qué playas están contaminadas y cuáles pueden ser los efectos en la salud

Pánico. Un viento arrasador derribó una réplica de la estatua de la Libertad en Brasil

Este verano miles de argentinos viajaron de vacaciones a Brasil en busca de su mar, arena y sol. Lo que muchos no saben es que algunas de sus playas pueden estar contaminadas y no aptas para bañarse, lo que ya generó brotes de gastroenteritis en años anteriores.

Todos los años el medio Folha de San Pablo realiza un informe del estado de las playas de todas las costas de Brasil al inicio de la temporada. Y este verano el 70% de las playas no están aptas para bañarse. Es el nivel más alto de la última década . El escenario adverso se atribuye principalmente al elevado volumen de lluvias y a las deficiencias en el saneamiento básico.

En total, 253 playas fueron aptas para el baño en todas las mediciones realizadas desde noviembre de 2024 a octubre de 2025, equivalente al 30,2% del total. Otras 288 playas se consideraron regulares, 143 malas y 136 muy malas, según el análisis basado en normas del Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil (Conama).

Qué pasa en los principales destinos turísticos elegidos por los argentinos

En el estado de Santa Catarina -uno de los que más argentinos recibe-, el último informe (con datos del 28 de diciembre al 2 de enero) indica que, de los 259 puntos monitoreados por el Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina, 174 son aptos para el baño (67,2%).

Entre ellos figuran algunos sectores de las playas de Balneário Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis. La cantidad de sitios aptos para bañarse disminuyó respecto de la semana pasada, cuando se había registrado un porcentaje de 75,7%.

Mapa del estado de las playas de Santa Catarina del Instituto de Medio Ambiente, consultado el 7/01/2026 Mapa del estado de las playas de Santa Catarina del Instituto de Medio Ambiente, consultado el 7/01/2026

Rio de Janeiro, otro estado con muchas playas conocidas, como Buzios, Angra do Reis, Cabo Frío y Arraial do Cabo, monitorea 291 puntos en 197 playas. En el último informe se detectaron como no aptos algunos puntos en Río de Janeiro (por ejemplo, Botafogo, y el sector de Arpoador, en Ipanema) y un punto en Buzios (la playa Armação).

En el estado de San Pablo (con sitios turísticos como Guarujá e Ilhabela), se realizan muestreos en 175 playas. El último informe indica que en 13 puntos el agua no estaba apta para el baño. La mayoría son playas muy cerca de los sectores más poblados o zonas portuarias.

Mapa de la calidad del agua de las playas del estado de San Pablo consultado el 07/01/2026 Mapa de la calidad del agua de las playas del estado de San Pablo consultado el 07/01/2026

Qué problemas puede causar bañarse en aguas no aptas

Bañarse en aguas no aptas puede provocar gastroenteritis, hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea, entre otras. Pero también dermatitis, conjuntivitis, otitis y enfermedades del tracto respiratorio.

La más frecuente es la gastroenteritis, cuyos síntomas son náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, dolor de cabeza y fiebre. “El hecho de que la playa sea inadecuada no significa que todo el que se bañe en ella contraiga alguna de estas enfermedades. Esto depende de las condiciones inmunológicas de cada persona y del tipo de exposición”, dicen desde la Compañía Ambiental del Estado de São Paulo (Cetesb).

En verano siempre la situación empeora debido a que hay más gente en la zona, lo que genera un colapso en el sistema de cloacas. Pero también porque es la época más lluviosa del año y un mayor volumen de agua de los ríos llega al mar. Los ríos suelen ser los colectores de los efluentes cloacales e industriales, y también arrastran residuos sólidos.

En el verano pasado hubo un brote de gastroenteritis viral en los estados de Sao Paulo y Santa Catarina. Las autoridades sospecharon de conexiones clandestinas de cloacas que arrojaban desechos a cursos de agua que desembocan en las playas.

Matheus Bonfim, director de Comunicación del Instituto de Ambiente en Red, entidad responsable del Programa Bandera Azul en Brasil, aseguró a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- que, si bien se realiza un monitoreo de la calidad del agua en varias playas de Brasil, existe una gran variación entre regiones sobre la contaminación microbiológica.

“En esta temporada, Brasil ha intensificado los esfuerzos de monitoreo y la difusión del estado de las playas para informar a los turistas y a la población local sobre la calidad del agua. Sin embargo, en algunas regiones, la infraestructura de saneamiento básico sigue siendo un desafío”, comentó.

Cuándo una playa no es apta para bañarse

En el año 2000, el Conama dictó una resolución que establece los criterios para evaluar la calidad sanitaria de las aguas destinadas a la recreación. Un cuerpo de agua se clasifica como no apto si en 2 o más muestras de las últimas 5 semanas presenta alguno de las siguientes resultados microbiológicos:

Más de 1.000 colonias coliformes fecales (termotolerantes) por 100 mililitros.

Más de 800 colonias de Escherichia coli por 100 mililitros.

Más de 100 colonias de enterococos por 100 mililitros.

También si la última muestra supera valores críticos (más de 2.000 E. coli, 400 enterococos, o 2.500 coliformes cada 100 mililitros); o si se detectan efluentes cloacales, residuos, aceites, floraciones de algas potencialmente tóxicas u otros factores de riesgo sanitario.

“No es posible identificar el riesgo con sólo mirar el mar. El agua limpia puede no ser adecuada. Los enterococos son nuestras señales de alerta”, explica en la página oficial Claudia Lamparelli, gerenta del Sector de Aguas Costeras de la Cetesb, responsable del monitoreo de las playas de esta región.

Desde este organismo aseguran que el historial de 5 semanas se utiliza para garantizar que la evaluación representa una tendencia real, no sólo un cambio puntual en la calidad del agua.

Recomendaciones para no enfermarse

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar:

Bañarse en agua de mar considerada no apta.

Bañarse en el mar después de lluvias muy intensas.

Bañarse en canales, arroyos o ríos que desembocan en el mar.

Tragar agua de mar.

Algunas playas de Brasil suelen indicar si el agua es apta para el baño con un cartel.a bandera verde o azul y una roja, si no es apto.

Sitios oficiales para consultar el estado de cada playa

El sitio no oficial Praia Limpa centraliza la información de varias zonas turísticas de Brasil como los estados de Santa Catarina y Río de Janeiro.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: Lucas Viano

Edición 1: Edgardo Litvinoff

Edición 2: Flor Ballarino