Brasil inauguró una monumental estatua de la Virgen de Fátima que supera en altura al Cristo Redentor

Brasil sumó un nuevo ícono religioso y turístico: la imponente estatua de Nuestra Señora de Fátima, recientemente inaugurada en la ciudad de Crato, en el estado de Ceará. Con 54 metros de altura, la figura se convirtió en la imagen mariana más grande del mundo y ya genera un fuerte impacto en la región, tanto por su valor espiritual como por su atractivo turístico.

La inauguración reunió a miles de fieles, autoridades locales y peregrinos que viajaron especialmente para presenciar el evento. La ceremonia incluyó una misa, la bendición oficial del monumento y un festival musical con artistas vinculados a la música religiosa. El clima fue de celebración y devoción, en un acto que marcó una nueva etapa en el turismo espiritual del noreste brasileño.

La estatua de Nuestra Señora de Fátima en Ceará

La obra fue creada por el escultor Ranilson Viana, quien afirmó que el proyecto fue “una forma de oración en movimiento”. La estatua fue construida con un núcleo interno de poliuretano y un revestimiento externo de fibra de vidrio reforzada, una técnica que permitió alcanzar grandes dimensiones sin comprometer la estabilidad estructural. Para su traslado, las piezas fueron fabricadas por separado y ensambladas directamente en el sitio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las autoridades de Ceará destacaron que la figura no solo representa la fe de la población, sino que también promete transformar a Crato en un nuevo centro de peregrinación. La magnitud de la obra llega incluso a superar la altura del emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros incluyendo su pedestal. image El monumento forma parte de un proyecto mayor que busca consolidar un corredor turístico religioso en la región, sobre todo de cara a los próximos años, donde se espera un incremento significativo de visitantes nacionales e internacionales. Con su inauguración, la estatua de la Virgen de Fátima ya se posiciona como uno de los nuevos símbolos de la espiritualidad brasileña, un punto de encuentro entre fe, cultura y turismo que promete convertirse en una parada obligada en el mapa religioso de América Latina. image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.