domingo 16 de noviembre de 2025

16 de noviembre de 2025 - 09:26
Comicios.

Chile vota por un nuevo Presidente

En el padrón figuran 15.770.000 personas habilitadas para votar. Las encuestas anticipan un posible balotaje, con la candidata oficialista Jara entre las protagonistas.

Por  Verónica Pereyra
Chile elige presidente
Los sondeos ubican a la candidata oficialista Jeanette Jara al frente, con una proyección cercana al 30% de los votos, según datos de la Agencia Noticias Argentinas. Un número que no alcanza para ganar en primera vuelta, ya que la ley chilena exige el 50% de los sufragios para evitar el balotaje.

En segundo lugar, se posiciona el exdiputado de ultraderecha José Antonio Kast, quien se perfila como su rival directo en una eventual segunda vuelta. Detrás aparecen otras figuras de la derecha, como Evelyn Mathei y Johannes Kaiser, libertario de ascendencia alemana que se distanció políticamente de Kast, también de raíces germanas.

image

La seguridad, la criminalidad y el avance del narcotráfico se consolidan como los ejes centrales de la campaña, según reportes de medios internacionales. Desde el oficialismo, Jara prometió “más seguridad en los barrios” y medidas para atacar “la ruta del dinero sucio”, además de garantizar que las familias chilenas “lleguen tranquilas a fin de mes”.

Kast, por su parte, insiste con un mensaje de “cambio”. Mientras tanto, Kaiser generó polémica al proponer la creación de campos de reconducción cerca de la frontera con Bolivia para realizar expulsiones, de acuerdo con la agencia Xinhua. Incluso afirmó que buscaría dialogar con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para enviar presos a la mega cárcel de ese país.

La oferta electoral se completa con Franco Parisi (Partido de la Gente), de perfil populista antisistema; Marco Enríquez-Ominami (ME-O), que compite como independiente en su quinta candidatura; el exdirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls, con una propuesta moderada; y Eduardo Artés, referente de la izquierda más radical.

La expectativa se concentra ahora en la participación y en cómo quedará configurada la disputa rumbo al balotaje.

image

Horarios de votación y qué anticipan las encuestas

La elección de este domingo en Chile se perfila como la primera de dos rondas, ya que ningún candidato aparece cerca de lograr una mayoría absoluta. Las mesas electorales abrirán este 16 de noviembre a las 8:00 (hora local, UTC-04) y cerrarán a las 18:00.

Las últimas encuestas previas a la veda muestran a Jeanette Jara al frente con un 30% de intención de voto, seguida por José Antonio Kast con 22% y Johannes Kaiser con 15%. No obstante, los mercados de predicción, como Polymarket, ofrecen un panorama diferente: allí Kast aparece como el favorito absoluto, con un 70% de probabilidades de convertirse en presidente. Jara se ubica mucho más atrás, con 15%, y Kaiser alcanza el 12%.

image

Si estos números se sostienen, Jara y Kast volverán a enfrentarse en la segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre. Analistas señalan que, en ese escenario, el líder conservador partiría con ventaja al ser el que más chances tiene de captar el voto del resto de los candidatos de derecha.

La atención ahora se centra en la participación y en cómo quedará configurado el tablero político para el balotaje.

