miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 16:42
Alerta máxima en las fronteras por los hechos violentos en Brasil

Patricia Bullrich reunió a sus equipos para analizar la situación de Brasil. Afirmó que no se enviarán más fuerzas federales a la Triple Frontera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Ministerio de Seguridad activó la alerta máxima en las fronteras ante los hechos de violencia en Brasil.

El Ministerio de Seguridad activó la alerta máxima en las fronteras ante los hechos de violencia en Brasil.

El Ministerio de Seguridad dispuso una alerta máxima en las fronteras tras los episodios de violencia registrados en Río de Janeiro, Brasil. El Ejecutivo incrementará los controles para impedir el ingreso o desplazamiento de personas asociadas al grupo narco Comando Vermelho.

Por su parte, la ministra Patricia Bullrich informó que convocó a una reunión con sus equipos técnicos para analizar la magnitud de la situación en Brasil. Aclaró que la medida no prevé sumar fuerzas federales en la Triple Frontera, sino reforzar la verificación de los perfiles de los ciudadanos brasileños que ingresen al país.

Patricia Bullrich y Javier Milei.

El esquema implementado contempla una articulación entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema de inteligencia estatal (SIDE), con el fin de fortalecer los controles de ingreso al territorio nacional. El Gobierno considera a la Triple Frontera como una de las zonas prioritarias dentro de su política de seguridad.

Cómo esta la situación en la frontera

A comienzos de este año, la Casa Rosada ya había dispuesto el despliegue de 300 efectivos en la región y sumado el apoyo de las Fuerzas Armadas mediante un convenio con Paraguay. Las autoridades reconocen que el paso fronterizo presenta múltiples vulnerabilidades y advierten que en los últimos meses se registraron enfrentamientos entre grupos criminales.

El Gobierno ya dispuso a principios de este año el envío de 300 agentes a la Triple Frontera.

Lula da Silva piensa militarizar Río de Janeiro

De acuerdo con versiones oficiales, el gobierno de Lula da Silva evalúa la militarización de Río de Janeiro luego de la operación policial más sangrienta registrada en la ciudad, ejecutada recientemente contra el Comando Vermelho. La Constitución brasileña contempla esta medida, que permite al presidente movilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna en circunstancias excepcionales.

La posibilidad surgió en paralelo a las acusaciones de ejecuciones entre facciones del narcotráfico dentro de los complejos de favelas Penha y Alemão, ubicados en la zona norte de Río, donde intervinieron alrededor de 2500 agentes. El operativo, catalogado como el más mortal en la historia carioca, dejó más de 120 fallecidos, numerosos arrestos y una ola de tiroteos, incendios y bloqueos en distintos sectores de la región.

Según trascendió, el gobierno de Lula Da Silva analiza la posibilidad de militarizar Río de Janeiro tras la mayor matanza en la historia de la ciudad derivada del mega-operativo policial.

De acuerdo con la Policía Civil, el operativo —que contó además con la participación de la Fiscalía de Río de Janeiro— tuvo como propósito capturar a los líderes del Comando Vermelho y contener el avance territorial de esa organización. Durante la acción, las fuerzas de seguridad confiscaron 93 fusiles automáticos junto con una gran cantidad de estupefacientes.

Las pesquisas realizadas durante un año determinaron que el complejo de la Penha se había transformado en uno de los centros clave del plan de expansión del grupo delictivo. Por su proximidad a las autopistas, la zona se consolidó como un punto estratégico para el contrabando de armas y drogas, según precisaron desde la Fiscalía.

