Qué pasa en Río de Janeiro en vivo minuto a minuto

El 28 de octubre de 2025, fuerzas estatales de seguridad desplegaron un gran operativo en los barrios favelas del Complexo do Alemão y Favela da Penha, en Río de Janeiro, apuntando a la organización criminal Comando Vermelho.
Confirman 132 muertos en Río de Janeiro
Este mediodía el Gobierno de Río de Janeiro confirmó que ascendió a 132 el número de muertos tras los operativos en los complejos de Alemão y de la Penha.
La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cadáveres, declaró que varios de ellos presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”.