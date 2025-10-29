Qué pasa en Río de Janeiro en vivo minuto a minuto

Live Blog Post

Vecinos acumulan los cuerpos

Residentes del Complexo da Penha trasladaron más de 50 cuerpos hasta la plaza São Lucas, en la zona norte de la ciudad. Los cadáveres habían sido hallados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde recientemente se llevó a cabo la operación policial más sangrienta de la historia del estado.

La Defensa Civil llegó al lugar en horas de la mañana para retirar los cuerpos que los vecinos habían alineado en la plaza. Muchos de ellos presentaban heridas de bala en la nuca, puñaladas y marcas de violencia extrema, según relató la abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante el procedimiento.

“Varios cadáveres tenían señales de ejecución”, denunció Fróes, quien calificó el operativo como “la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”.