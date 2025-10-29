miércoles 29 de octubre de 2025
Qué pasa en Río de Janeiro en vivo minuto a minuto

La operación detonada en los complejos del Alemão y Penha generó intensos tiroteos en Río de Janeiro.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El 28 de octubre de 2025, fuerzas estatales de seguridad desplegaron un gran operativo en los barrios favelas del Complexo do Alemão y Favela da Penha, en Río de Janeiro, apuntando a la organización criminal Comando Vermelho.

Confirman 132 muertos en Río de Janeiro

Este mediodía el Gobierno de Río de Janeiro confirmó que ascendió a 132 el número de muertos tras los operativos en los complejos de Alemão y de la Penha.

La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cadáveres, declaró que varios de ellos presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”.

Aumenta el número de muertos

El saldo oficial fue de 60 presuntos delincuentes y cuatro policías muertos, pero el secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, aclaró que los cuerpos trasladados por vecinos no están incluidos en ese recuento, por lo que la cifra real podría superar los 120.

Vecinos acumulan los cuerpos

Residentes del Complexo da Penha trasladaron más de 50 cuerpos hasta la plaza São Lucas, en la zona norte de la ciudad. Los cadáveres habían sido hallados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde recientemente se llevó a cabo la operación policial más sangrienta de la historia del estado.

La Defensa Civil llegó al lugar en horas de la mañana para retirar los cuerpos que los vecinos habían alineado en la plaza. Muchos de ellos presentaban heridas de bala en la nuca, puñaladas y marcas de violencia extrema, según relató la abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante el procedimiento.

“Varios cadáveres tenían señales de ejecución”, denunció Fróes, quien calificó el operativo como “la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”.

Cadáveres en Río de Janeiro
Lula da Silva volvió de Asia y convocó a sus ministros

Tras el sangriento operativo policial que ya lleva más de 100 muertos en Río de Janeiro, Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocó a sus ministros. Luego de arribar a su país el martes a la noche, por una gira en Asia, ahora se espera que el gabinete analice la situación en la ciudad.

Todos juntos abordarán la crisis de seguridad en Río de Janeiro en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la presidencia, según informó O Globo.

El presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

El alcalde defendió el operativo

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, habló con la prensa sobre el caos que vive la ciudad con la megaoperación en los complejos de Alemão y Penha. “Río no puede ser rehén de grupos criminales, eso es inaceptable”, afirmó.

Paes, del Partido Social Democrático (PSD), dijo que ordenó a todos los organismos municipales continuar sus funciones hasta finalizar la jornada laboral y aseguró que no existen motivos para detener la actividad de la ciudad: “No hay motivo para creer en el terror difundido por algunas noticias falsas”.

“Hay una tentativa de grupos criminales de esparcir el terror en la ciudad”, declaró y consideró “inaceptable” que estos delincuentes mantengan parte del territorio de Río de Janeiro bajo su control. Afirmó que no permitirá que “la ciudad entera quede paralizada por la acción de estas facciones”.

Operación en Río de Janeiro.

Una jornada de extrema violencia se vivió este martes en Río de Janeiro durante una megaoperación policial en los complejos de Penha y Alemão, dos de las favelas más pobladas de la ciudad. El operativo, denominado Operación Contención, dejó al menos 64 muertos y 81 detenidos, convirtiéndose en la acción policial más letal registrada en la historia reciente de la capital carioca.

El despliegue, que involucró a más de 2.500 agentes, helicópteros, blindados y drones, tenía como objetivo capturar a líderes del Comando Vermelho (CV), la facción criminal más poderosa de Brasil.

