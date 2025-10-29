miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 16:27
Río de Janeiro.

Qué es el Comando Vermelho y por qué está en el centro de la violencia

El Comando Vermelho, es el grupo criminal más antiguo de Brasil. La organización nació a fines de 1969 en la cárcel y desde allí fue creciendo en poderío.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Este martes 28 de octubre, unos 2.500 policías y militares hicieron un megaoperativo en los complejos de Alemão y Penha, en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho. El saldo oficial crece a más de 130bpersonas muertas y 81 detenidos. El objetivo fue golpear al Comando Vermelho (CV), la segunda fracción narco más poderosa del país con ramificaciones en la región.

Hubo tiroteos, vías bloqueadas, servicios interrumpidos y terror en la población. La ONU y organizaciones de derechos humanos pidieron una investigación por el alto número de víctimas. Sin embargo las autoridades locales defienden el accionar que resulta ser el más sangriento en la historia de Brasil contra los narcos.

Cómo se conformó el Comando Vermelho (CV)

El Comando Vermelho nació en las cárceles de Río en los años 70, cuando presos comunes y militantes de izquierda compartieron pabellones durante la dictadura. Con el tiempo, el grupo salió a las calles y ganó poder en favelas con venta de drogas y control territorial.

Cuando nacieron se dedicaban a delitos menores, pero con el tiempo fueron incursionando también en asaltos, secuestros y, principalmente, en el tráfico de estupefacientes, como mayores herramientas para el ingreso de dinero.

Según reconstruyó la agencia Insight Crime, el origen de esta organización se dio en 1969, tras la unión entre delincuentes comunes y militantes izquierdistas recluidos en las mismas cárceles durante la dictadura militar en Brasil entre 1964 y 1985.

Con el tiempo, el grupo se extendió extramuros y a partir de ahí comenzaron a cometer toda clase de delitos con el fin de propiciar de dinero a los miembros que seguían presos. La segunda misión de los que habían recuperado la libertad, en tanto, era reclutar nuevos integrantes.

Si bien es la más antigua, no es la única que cuenta con milicias en los barrios. El CV o comando Rojo, mantiene presencia fuerte en Río y redes en otras zonas del país. Informes recientes lo ubican como una de las dos bandas criminales más grandes de Brasil, junto al PCC o Comando Capital; ambas luchan para lograr superioridad en el manejo de las favelas y los mercados de la droga.

Pero estos "Comandos" no se quedaron solo en Brasil, teniendo ramificaciones con énfasis en la frontera amazónica y países vecinos.

Fue así fue como la organización empezó a tomar una envergadura tal que se expandió hacia otras cárceles del país y durante la década del 80 fueron vistos con buenos ojos por carteles colombianos en pleno auge del comercio de la cocaína.

Ese nuevo negocio a su vez generó nuevas misiones y a partir de ahí el CV se dedicó también a crear pandillas para apoderarse de territorios para la venta de drogas.

En la actualidad, los lazos del CV se dejaron ver fácilmente en Paraguay e incluso hasta uno de sus presuntos miembros tiene una investigación abierta en Argentina.

