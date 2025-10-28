El alcalde de Río de Janeiro defendió el operativo policial que dejó 64 muertos

Operativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro.

Una jornada de extrema violencia se vivió este martes en Río de Janeiro durante una megaoperación policial en los complejos de Penha y Alemão, dos de las favelas más pobladas de la ciudad. El operativo, denominado Operación Contención, dejó al menos 64 muertos y 81 detenidos, convirtiéndose en la acción policial más letal registrada en la historia reciente de la capital carioca.

El despliegue, que involucró a más de 2.500 agentes, helicópteros, blindados y drones, tenía como objetivo capturar a líderes del Comando Vermelho (CV), la facción criminal más poderosa de Brasil. Las fuerzas de seguridad se enfrentaron a una fuerte resistencia, con barricadas y ataques armados de los grupos criminales, lo que paralizó gran parte de la zona norte de la ciudad.

Al menos 60 muertos en operativos policiales contra Comando Vermelho. “Río no puede ser rehén de grupos criminales” El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, habló con la prensa sobre el caos que vive la ciudad con la megaoperación en los complejos de Alemão y Penha. “Río no puede ser rehén de grupos criminales, eso es inaceptable”, afirmó.

Paes, del Partido Social Democrático (PSD), dijo que ordenó a todos los organismos municipales continuar sus funciones hasta finalizar la jornada laboral y aseguró que no existen motivos para detener la actividad de la ciudad: “No hay motivo para creer en el terror difundido por algunas noticias falsas”.

“Hay una tentativa de grupos criminales de esparcir el terror en la ciudad”, declaró y consideró “inaceptable” que estos delincuentes mantengan parte del territorio de Río de Janeiro bajo su control. Afirmó que no permitirá que “la ciudad entera quede paralizada por la acción de estas facciones”. El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, afirmó en declaraciones a CNN Brasil que se trata de “la mayor operación realizada contra el Comando Vermelho”, y exhibió videos como prueba para ilustrar la resistencia armada de los criminales, que incluso han utilizado drones con explosivos para atacar a los agentes en distintos puntos de las favelas. Castro informó sobre la incautación de más de medio centenar de fusiles de asalto y “una cantidad enorme de drogas”.

