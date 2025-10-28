martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 16:22
Brasil.

60 muertos en un operativo policial de Río de Janeiro contra el narcotráfico

Un operativo con 2.500 agentes, helicópteros y blindados buscó detener a jefes criminales en Alemão y Penha. Dejó cuatro policías muertos y decenas de arrestos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image
FotoJet - 2025-10-28T162133.763

Río de Janeiro despertó este martes en medio de un violento ataque. Desde muy temprano, helicópteros, vehículos blindados y drones policiales ingresaron a los complejos de Alemão y Penha, dos de las favelas más extensas del norte de la ciudad, en un operativo contra el Comando Vermelho, una de las bandas delictivas más influyentes de Brasil.

El saldo al finalizar el día fue devastador: 64 personas fallecidas, entre ellas cuatro policías, y más de 80 arrestos. La intervención comenzó antes del amanecer con controles vehiculares en las rutas que circundan los complejos y el bloqueo de arterias principales.

Las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y detuvieron a 81 personas.

Desde la noche previa, helicópteros patrullaban el cielo, mientras los tanques policiales avanzaban derribando barricadas de neumáticos ardiendo. Los drones registraron movimientos y orientaron el despliegue de 2.500 efectivos por los laberínticos pasillos de las favelas.

