60 muertos en un operativo policial de Río de Janeiro contra el narcotráfico

Río de Janeiro despertó este martes en medio de un violento ataque. Desde muy temprano, helicópteros, vehículos blindados y drones policiales ingresaron a los complejos de Alemão y Penha, dos de las favelas más extensas del norte de la ciudad, en un operativo contra el Comando Vermelho, una de las bandas delictivas más influyentes de Brasil.

El saldo al finalizar el día fue devastador: 64 personas fallecidas, entre ellas cuatro policías, y más de 80 arrestos. La intervención comenzó antes del amanecer con controles vehiculares en las rutas que circundan los complejos y el bloqueo de arterias principales.

Las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y detuvieron a 81 personas. Desde la noche previa, helicópteros patrullaban el cielo, mientras los tanques policiales avanzaban derribando barricadas de neumáticos ardiendo. Los drones registraron movimientos y orientaron el despliegue de 2.500 efectivos por los laberínticos pasillos de las favelas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.