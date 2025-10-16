Un cura en Brasil fue atrapado in fraganti semidesnudo con la novia de un fiel en la parroquia

Un cura fue sorprendido semidesnudo con la novia de un devoto en la parroquia.

Un escándalo estremeció a la tranquila localidad de Nova Maringá , en el estado brasileño de Mato Grosso , luego de que el cura Luciano Braga Simplício fuera hallado sin camisa junto a la novia de un fiel, vestida únicamente con un baby doll, dentro de la residencia parroquial.

Justicia. El exmarido de Julieta Prandi irá a un pabellón de violadores y compartirá sector con el cura Grassi

Mundo. La palabra del cura argentino herido luego del ataque de Israel en Gaza

El incidente, que rápidamente se difundió en redes sociales, mostró al novio y futuro suegro de la joven intentando abrir por la fuerza la puerta del dormitorio y del baño de la parroquia, luego de que el sacerdote se negara a permitirles el ingreso. Finalmente, localizaron a la joven, identificada como Isabela , de 21 años, vestida únicamente con la prenda ligera y llorando debajo de la pileta del baño.

En un mensaje de audio que se difundió en redes sociales, el padre Luciano negó haber mantenido cualquier vínculo íntimo con la joven y afirmó que ella únicamente le solicitó autorización para usar la habitación y ducharse tras haber trabajado esa mañana en la iglesia.

A Diocese de Diamantino (MT) abriu uma investigação após o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, ser flagrado com a noiva de um fiel na casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá, na noite de domingo (12). Um vídeo que circula nas redes… pic.twitter.com/QRcXxffSCH

“Ayer por la tarde me preguntó si podía ir a la casa, en esa habitación de afuera, a cambiarse de ropa. Dije que sí” , relató el sacerdote. No obstante, el hecho provocó un gran impacto en la comunidad y generó dudas sobre la confianza de los feligreses de Nova Maringá , un municipio con unos cinco mil habitantes.

La joven asistía al cura en la misa.

La Diócesis de Diamantino (MT), a cargo de la parroquia, emitió un comunicado oficial confirmando la suspensión temporal del padre Luciano Simplício mientras se lleva a cabo una investigación interna sobre el incidente.

El mensaje oficial, rubricado por el obispo Dom Vital Chitolina, indica que “se están implementando todas las medidas canónicas previstas ya se están tomando debidamente, en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios”.

Entre las acciones que podrían adoptarse se contemplan una indagación interna, la exigencia de confesión y penitencia, e incluso la reasignación del sacerdote a otra parroquia. El suceso generó una gran conmoción entre los feligreses, muchos de los cuales manifestaron asombro y enfado ante la conducta del clérigo.

Suspendieron al cura Luciano Braga Simplício mientras se investiga el escándalo.

El trasfondo del caso y la denuncia policial

Luego del incidente, la joven presentó una denuncia ante la Policía Civil por la difusión no autorizada de imágenes. El suceso, ocurrido el lunes 13, fue captado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales y grupos de WhatsApp, generando además una avalancha de memes.

El sacerdote, quien ingresó al clero el 12 de agosto de 2012 y fue ordenado el 24 de noviembre de ese mismo año, había oficiado su primera misa en São José do Rio Claro en enero de 2023. En abril de 2025 fue trasladado a Nova Maringá, aunque no se dieron a conocer los motivos de la reubicación.

Un cura fue sorprendido semidesnudo con la novia de un devoto en la parroquia.

El perfil público del sacerdote y su impacto en la comunidad

Hasta el momento del escándalo, Luciano Braga Simplício mantenía presencia activa en redes sociales bajo el nombre “Alô Meu Deus!”, compartiendo diariamente mensajes de contenido religioso. Tras la viralización del caso, decidió cerrar su cuenta.