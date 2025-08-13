El exmarido de Julieta Prandi irá a un pabellón de violadores y compartirá sector con el cura Grassi

Según la autopsia, Farré le ocasionó con golpes y los cuchillos un total de 74 lesiones, de las cuales 66 fueron heridas de arma blanca, y la causa de la muerte fue un degüello.

Claudio Contardi , exesposo de la modelo y conductora Julieta Prandi , fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género . La sentencia incluye prisión inmediata , por lo que fue esposado en la Sala N°2 de los Tribunales de Campana, mientras los familiares de Prandi celebraban el fallo.

Tras la audiencia, Contardi fue trasladado a la DDI de Zárate-Campana, donde permanecerá hasta completar los trámites administrativos y los controles médicos previos a su ingreso a un penal de máxima seguridad. Se prevé que en las próximas horas sea llevado a la Alcaidía Departamental de Campana, ubicada sobre la Ruta N°6, en un sector especialmente destinado a internos condenados por delitos sexuales.

El destino final del empresario será la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana, un establecimiento de máxima segurida d que alberga a presos de alto perfil y que cuenta con un pabellón exclusivo para violadores . Allí ya se encuentran alojados, entre otros, el cura Julio César Grassi, condenado por abuso sexual y corrupción de menores , y Fernando Farré , sentenciado por el femicidio de Claudia Schaefer . No obstante, el ingreso de Contardi a ese pabellón dependerá de la disponibilidad de cupo , lo que podría demorar días o semanas.

Quiénes se encuentran en el pabellón donde estará Contardi

La causa del cura Julio César Grassi

Julio César Grassi fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de un adolescente de la Fundación Felices los Niños, institución que él mismo dirigía. El caso generó gran repercusión pública por tratarse de un sacerdote mediático, conocido por su trabajo con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La investigación comenzó en 2002 a partir de denuncias periodísticas que destaparon una serie de testimonios y pruebas que apuntaban a su conducta delictiva. Tras una extensa batalla judicial, la condena quedó firme en 2013 y Grassi fue detenido. Desde entonces, cumple su pena en la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana, el mismo penal al que será enviado Claudio Contardi.

La causa de Fernando Farré

Fernando Farré fue condenado en 2017 a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Claudia Schaefer. El crimen ocurrió el 21 de agosto de 2015 en el country Martindale de Pilar, durante una reunión en la que negociaban los términos de su divorcio. En medio de una discusión, Farré atacó a Schaefer y la asesinó de 66 puñaladas frente a testigos, entre ellos una escribana y la madre de la víctima.

El caso tuvo un fuerte impacto mediático por la brutalidad del hecho y porque expuso con crudeza la violencia de género en sectores de alto poder adquisitivo. Durante el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro consideró que existieron agravantes por el vínculo y por el ensañamiento, imponiéndole la pena máxima prevista por la ley.

Agotadas las posibilidades de revertir su situación, Farré estará en condiciones de solicitar el beneficio de la condicional el 20 de agosto de 2050, cuando tenga 87 años.

Desde su condena, Farré cumple la prisión perpetua en la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana, en el mismo pabellón donde están alojados Claudio Contardi y el cura Julio César Grassi.

Farré Según la autopsia, Farré le ocasionó con golpes y los cuchillos un total de 74 lesiones, de las cuales 66 fueron heridas de arma blanca, y la causa de la muerte fue un degüello. *(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

Los números para pedir ayuda

El número para llamar y pedir asistencia es el 0800-888-4363 que funciona las 24 horas del día con profesionales que se encuentran atendiendo los 7 días a la semana, los 365 días del año. A nivel nacional, el número es el 144. También es muy importante ante urgencias llamar al 911 o 107 y hacer denuncias en la seccional más cercana al domicilio.

Todos los centros de atención a víctimas de violencia de género

Centro de atención integral de la Violencia de Género (Consejo Provincial de la Mujer) - 0800 888 4363.

Número de emergencia para víctimas de violencia de género, Ministerio Público de la Acusación - 3884391361.

Centro N°1 Centro de Atención a la Víctima de Violencia Familiar y de Género - 3884056881 (Soldado Aguirre esq. Teniente Farías. Alto Comedero).

Centro N°2 Centro de Atención a la Víctima de Género - 3884311781 -Calle Padilla N°545 Barrio Ciudad de Nieva, San Salvador de Jujuy.

Centro N°3 Centro de Atención a la Víctima de Género - 3884049594 - Sarmiento N°400 Abra Pampa.

Centro N°4 Centro de Atención a la Víctima de Género - 3886857657 - Martín Fierro y José Hernández, barrio Providencia, San Pedro.

Juzgado especializado en Violencia de Género - Canónigo Gorriti N°360, San Salvador de Jujuy.

Dirección de Paridad y Género (Municipalidad de Palpalá) - 3884199057 -Lunes a Viernes de 07:30 a 13:00 hs.

*(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).